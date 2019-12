Unidas Podemos se solidariza con la agente de Policía cuya reprobación pide Vox

Unidas Podemos Ceuta muestra su “total apoyo” a Ana Moya, delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta, cuya “reprobación pública” pide Vox por negar que haya “muchas” denuncias falsas.

UP recuerda que Moya es “una de las personas más autorizadas para hablar de violencia de género en la ciudad, ya que lleva trabajando casi 20 años en esta área en nuestra ciudad” y pese a ello, lamentan, ha sido atacada por la “ira de Vox Ceuta” y solicitando la reprobación pública del Jefe Superior del CNP en Ceuta ante estas declaraciones. “Todo por hacer uso de su libertad de expresión y trasladar lo que ve diariamente en su trabajo”, resumen, “dicho de otra forma, no participar del discurso totalitario, unilateral, dirigido y en muchas ocasiones, falso de esta fuerza política que ataca a todo y a todas las que no claudican y comparten su discurso”.

Unidas Podemos se sorprende de la reacción de Vox: “Qué alguien piense y tenga un discurso propio basado en sus valores, ideas y casi veinte años de experiencia en la lucha contra la violencia machista es impensable e inasumible por parte de un partido totalitario. Más allá de su deplorable actitud ante la violencia machista creemos que subyace también un sustrato evidente de falta de respeto hacia los derechos humanos más elementales”.



“En nuestro país ya hemos visto cómo se las “gasta” Vox en cuanto a relación con la prensa, a derechos humanos y más especialmente en cuanto a la violencia machista. Aún tenemos en nuestra retina las imágenes de Ortega Schmit tratando con una actitud despectiva a Nadia Otmani, o su intervención en septiembre de este año donde Almeida se encaró con él tras reventar el minuto de silencio por una mujer asesinada en Madrid o sus comentarios sobre las 13 rosas, o….”, enumeran, señalando que a su juicio “está meridianamente clara la actitud de Vox y más aún la de sus representantes ceutíes”, señalan, “los y las difusoras de bulos se mueven cómodas, increíblemente cómodas en el barullo de tergiversaciones. Buscando crear la mayor confusión posible y muy especialmente entre los términos denuncia falsa y ausencia de condena. Una denuncia solo es falsa cuando hay una invención de los hechos”.