Unos mil ceutíes exigen al Gobierno que se deje de "coartadas" para tener "una frontera fluida y segura"

Alrededor de unas mil personas (hasta 1.500 según los convocantes) se han congregado a última hora de la tarde en la Plaza de los Reyes, donde ha terminado la manifestación que ha recorrido el centro desde la de la Constitución, para reclamar al Gobierno central de Rajoy que se tome como "una prioridad" la resolución del caos diario de la frontera y para exigir a la Delegación y a la Ciudad Autónoma que utilicen toda su capacidad de presión ante la Administración General del Estado, algo que a juicio de la patronal y los sindicatos no han hecho todavía Cucurull y Vivas más allá de esgrimir "coartadas, excusas y dilaciones".

Los agentes sociales han advertido por enésima vez que "Ceuta atraviesa por la mayor crisis económica de su historia más reciente" con "el caos de la frontera" como el factor que se erige "con extraordinaria fuerza" como principal soga al cuello de una ciudad "con los índices de paro más altos del país y de la Unión Europea" y un tejido empresarial que "se ha ido debilitando paulatinamente".

"Decir que estamos al límite de nuestra capacidad de resistencia, no es una exageración", ha alertado el texto del manifiesto que ha cerrado la movilización, no secundada por el PP, en la que se han puesto en la picota "las incalificables retenciones de vehículos, las tumultuosas colas de porteadores y porteadoras, las imprevisibles retiradas de mercancía, y otros hechos incomprensibles e inexplicables" que "convierten lo que debería ser una 'autopista de actividad económica de doble dirección' en un 'callejón sin salida”.

"El caos fronterizo está afectando gravemente y de manera muy directa al comercio, a la hostelería, al transporte y a los servicios en general: es decir a la única actividad privada que aún, y a duras penas, se mantiene en pié", han lamentado los congregados, que en repetidas ocasiones han pedido la dimisión del titular de la Delegación. "El Gobierno no entiende nuestro sufrimiento, que cada día hay una nueva empresa que echa la persiana y un nuevo colectivo de trabajadores que se suma a la ya indecente lista del paro", se ha lamentado.

Dispuestos a "no dejar morir a Ceuta sin haber luchado antes hasta la extenuación", los reunidos se han conjurado para seguir "luchando" por "una frontera fluida y segura que nos permita labrar nuestro futuro", objetivo para el que no se descarta, si no se adoptan "medidas a corto plazo", la convocatoria de una huelga general, según han anunciado al término de la movilización, "un éxito" a su juicio, los representantes de CCOO, UGT, la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio.