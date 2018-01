Unas 70 personas exigen junto a la "madre coraje" de Loma Colmenar que se "limpie de chorizos" la ciudad

Unas 70 personas han secundado este domingo a por la tarde la movilización promovida por Nora Tbatou, la "madre coraje" de Loma Colmenar cuyo hijo de 10 años fue atracado el 6 de enero en esa barriada con violencia por tres individuos, dos de ellos detenidos y condenados a más de cinco años de cárcel, para exigir a la Ciudad y a la Delegación que "limpien" la ciudad de "chorizos", pongan "más policías en las calles" y acaben con la "violencia" y la "inseguridad ciudadana".

Entre los asistentes a la movilización han estado el secretario general del PSOE, Manuel Hernández, y varios miembros de su Ejecutiva, y la líder del MDyC, Fatima Hamed, así como el resto de parlamentarios de la formación localista en la Asamblea. Los dos se han comprometido a estudiar la presentación de alguna iniciativa política con el mismo objetivo y han resaltado la importancia de salir a la calle para manifestar su "solidaridad" con Tbatou, así como su valoración de su iniciativa pública de denuncia social.

En declaraciones a los medios, Tbatou ha descrito su convocatoria como una invitación a movilizarse pacíficamente "contra la violencia y la delincuencia" en Ceuta, un problema que ha asegurado que se vive con más intensidad en todas las zonas de la periferia pero no solo, pues tanto en el puerto "como en el centro" también hay casos de sucesos y agresiones.

Con su hijo ya recuperado tras estar "a punto de perder el bazo" por los golpes recibidos para robarle dos barras de pan y cuatro euros, la "madre coraje", según la ha descrito Hernández y ella misma se ha denominado, ha cargado contra los "indocumentados" que, a su juicio, siembran el pavor en las calles, y también contra otros colectivos habitualmente señalados por los prejuicios como culpables de cualquier suceso.

"¿Cómo puede ir Vivas a Madrid a vender Ceuta como una ciudad turística con la cantidad de mierda que tenemos aquí? Que limpie la ciudad, primero de mierda y después de chorizos", ha exigido al presidente, a quien ha reprochado, como a Cucurull, que ni siquiera se pusiesen en contacto con su familia para conocer el estado del pequeño asaltado y el de su entorno.

"Esta ciudad se le ha ido de las manos al Desgobierno, que no es capaz ni de controlar los indocumentados que entran por la frontera, que está convertida en un caos, y todo está dejado de la mano de dios: la dejadez llama al abandono y ellos si no cupables sí son responsables de no velar por los derechos que tenemos como españoles", ha insistido Tbatou, que ha insistido en que su lucha "no termina aquí" y que está empeñada en que el eco de sus denuncias llegue "al otro lado del Estrecho".