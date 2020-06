Los vecinos de Benzú avisan: "Si nos dejan sin autobús, nosotros les dejamos sin recogida de basura"

Los vecinos de la barriada han decidido en una asamblea celebrada este jueves en el local social que "durante esta semana" se movilizarán para impedir que la compañía de autobuses suspenda la línea 5 que une Benzú con el centro, cortando la carretera si es necesario, amenazan. "No vamos a dejar que nos usen como cabezas de turco, si nos dejan sin autobús, nosotros les dejamos sin recogida de basura".

Este próximo sábado, a las 21.30 horas, si la empresa de autobuses Hadú-Almadraba y la Ciudad no llegan a un acuerdo, la línea 5 haría su último servicio, saliendo de Benzú hacia la plaza de la Constitución por última vez, al igual que sucederá con la línea de San Amaro, que será también sacrificada. Una situación a la que los vecinos de Benzú, que quedarían completamente incomunicados por servicio público no quieren llegar. Para ello amenazan con movilizaciones, de las que no dan fecha para no perder el elemento sorpresa, en las que cortarán la carretera, impidiendo la salida de los camiones del servicio público de limpieza viaria de TRACE.

"Si nos dejan sin autobús, nosotros les dejamos sin recogida de basura", subrayan desde la asociación de vecinos de la barrida, insistiendo en que no están dispuestos a que se les use como rehenes en un conflicto económico entre la Ciudad y la empresa de autobuses.