“La violencia machista tiene mucho que ver con tener que demostrar la virilidad”

La docente y sindicalista Carmen Heredero de Pedro presenta de la mano de CCOO su libro ‘Genero y coeducación, una guía para una educación igualitaria que, pese a los avances, aun es una meta. “La educación sigue siendo discriminatoria para las chicas pese a que el éxito escolar es femenino”, resume Heredero, que apuesta por esa educación en igualdad como vacuna contra la violencia machista.

“La coeducación tiene mucho que ver con cómo evitar la violencia machista”, afirma . “La justicia tiene que luchar contra la violencia contra las mujeres, contra las violaciones, las manadas,(…) pero con cárceles no se soluciona el problema. Esto tiene que ver con la educación, es un problema social, es un problema de mentalidad, de estereotipias, de cómo a los hombres se les exige demostrar su virilidad excesivamente y precisamente la violencia machista es la muestra más grave de la discriminación femenina y tiene mucho que ver con tener que demostrar la virilidad.

La solución pasa por la coeducación: “Educar de manera igualitaria, mostrar modelos de mujeres importantes que han portado múltiples cosas a la historia de la humanidad, que chicos y chicas aprendan desde su primera edad que somos iguales, que evitemos los estereotipos de género que fuerzan a los chicos a ser de una determinada manera y a las chicas de otra, sometidas los chicos, es fundamental”.

Alfgo que hoy por hoy sigue siendo una quimera, insiste. “Hay un currículum masculino, las mujeres son invisibles en los contenidos educativos, no existen las mujeres y no se ven sus aportaciones y por supuesto que las hay en todas las ramas pero se desconocen. Y no solo en las artes o la literatura, también el currículum escolar obvia los saberes que históricamente han desarrollado las mujeres ,que la sociedad ha encomendado a las mujeres, como la cocina o la costura y que son positivos, pero está fuera del ámbito escolar”.