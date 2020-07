Ferreterías Doncel se digitaliza: papel 0, venta online a lo Amazon y ventajas para sus clientes

Si la pandemia ha demostrado algo en los mercados es que el comercio online es una tendencia al alza. Antes, meses antes de que la vida como la conocíamos cambiara por un virus microscópico, en Ferreterías Doncel ya habían puesto el rumbo hacia una digitalización ambiciosa y completa de su negocio que les ha situado una vez culminado el proceso, que sigue aún mejorando, en la vanguardia del comercio online local y, en general, no parece muy osado decir que quizás sea hoy por hoy la empresa más moderna de la ciudad. Su digitalización total de todos los procesos de venta les ha enfrentado al ingente reto de manejar 87.000 referencias de productos que además están repartidos en las diferentes áreas de negocio que trabajan: ferretería, fontanería, herramientas, climatización, mobiliario exterior, decoración y pintura y un largo etcétera en el que se van sumando productos y productos hasta llegar a los 87.000.

Manejar ese volumen de información nunca es fácil. Pero el reto además era dar un salto total desde la gestión actual con preponderancia del papel a una empresa el que el papel, el albarán de toda la vida desaparezca para dejar paso a formas más eficaces de gestionar la información que vincula a la empresa con sus clientes. Y de paso, ofrecer una web moderna, intuitiva, y accesible que permita potenciar la compra online de los ceutíes de sus productos. No hay más que echar un vistazo a su tienda digital para comprobar que lo han conseguido y que el proceso sólo acaba de empezar y las mejoras son constantes.

Para este verano uno puede encontrarse con ofertas exclusivas y más que interesantes para el usuario no profesional, así han optado por potenciar la oferta en climatización, en el mobiliario exterior, ahora que se pueden volver a hacer barbacoas en el jardín o la terraza y en la parte de decoración, incluyendo la pintura.

Es más que recomendable inscribirse, se vaticina un sorteo potente para clientes fieles dispuestos a dejar sus datos para recibir ofertas en el futuro.

De momento, la web sirve para que el usuario se beneficie de descuentos, concrete su pedido y pase a recogerlo por la tienda, pero el comercio electrónico con entrega a domicilio está en proceso y a la vuelta a de la esquina, es en lo que trabajan ahora mismo con idea de saber con la ingente información que van manejando dónde poner el acento en el servicio de reparto a domicilio.

“Nosotros antes del confinamiento ya pensábamos que la digitalización era el presente, no el futuro”, remarcan desde la empresa, para dar una idea de que esto no es un trabajo precipitado que comenzara el 14 de marzo, sino que viene desde el año pasado. De hecho en el confinamiento a lo que se dedicaron fue a ofrecer su catálogo digitalizado para sus clientes. Llevan unos 8 meses trabajando en un proceso integral de digitalización de toda la empresa.

Tanto que por ejemplo, para sus clientes habituales, los profesionales, las empresas, realizaron un proceso de acreditación de firma biométrica avalado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que permite a sus clientes firmar los pedidos de forma digital con la misma validez que si echaran el garabato tradicional sobre un albarán o un papel.

Y todo eso, genera a su vez un proceso automatizado, en el que se gestionan las facturas y los pedidos íntegramente de forma digital y se ofrece al cliente la posibilidad de consultar esos documentos y su estado (pagado, pendiente, etc) a través de la propia web de Doncel con su clave que les da acceso al área privada. Al tiempo, esa información de puertas para adentro de la empresa, se automatiza para facilitar aún más la gestión de los clientes, ganando tiempo y eficacia en la parte de administración.

La tienda online está pensada como si un gigante como Amazon, genera tendencias de compra que sirve al cliente para que sepa que productos son los preferidos por la comunidad de clientes de Doncel, recomendaciones en base a sus propias compras de productos similares, o incluso si uno entra de forma identificada le muestra sus patrones de compra para facilitarle la repetición de pedidos.

“Intentamos que la experiencia del cliente sea lo más agradable y confortable posible. Doncel ha apostado con fuerza por digitalizarse como empresa con la idea de ser vanguardia del ecosistema digital”, han explicado desde la empresa.

En las mejoras que prevén introducir para los próximos meses tanto en el área privada como para el usuario no profesional está la de mejorar la información sobre tendencias de compra o la de realizar un auto presupuesto sobre un pedido que no será orientativo, sino vinculante, es decir, navego por la web, selecciono los productos que quiero y sus cantidades y me da un presupuesto que es el final real, no orientativo.

A todo eso, suman su presencia en redes sociales ( Facebook ) para dotar de más fuerza a la tienda online y para servir incluso contenido de calidad que luego integran en la web, por ejemplo en su canal de Youtube , sirven vídeos de elaboración propia en algunos casos en los que explican las virtudes de sus productos o cómo usarlos de manera más adecuada. Una información de enorme interés tanto para clientes esporádicos como para profesionales.