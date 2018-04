Ceuta, más laxa hasta que Marruecos con las bolsas de plástico de un solo uso contaminantes

El Gobierno de Ceuta sigue consintiendo “la distribución comercial y la entrega de bolsas de un solo uso de plástico no biodegradable” pese a que, según la Ordenanza que aprobó inicialmente la Cámara autonómica en abril del año pasado, debería estar totalmente prohibida y constituir una falta muy grave sancionable con hasta 3.000 euros desde el pasado 1 de enero.

La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, ha reprochado esta semana al Ejecutivo que preside Juan Vivas y singularmente a Fernando Ramos durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que con su “inacción” haya permitido que la ciudad autónoma sea “la única” región española en la que el reparto de ese tipo de bolsas no está gravado o vetado, con lo que la normativa local se ha quedado medioambientalmente más atrasada incluso que la de Marruecos, a cuyos ciudadanos no es extraño ver reuniendo y hasta comprando bolsas de plástico en las tiendas para llevarlas al otro lado de la frontera.

El Pleno de la Asamblea aprobó inicialmente en abril de 2017 que, con el fin de alcanzar los objetivos del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) en cuanto a la reducción de las bolsas de plástico comercial contaminantes, a partir del día 1 de enero de este año ningún establecimiento comercial podría “distribuir bolsas de un solo uso de plástico no biodegradables destinadas al transporte y distribuida en la caja”.

De acuerdo con el nuevo articulado de la norma, este ejercicio ya debería ser obligatorio “utilizar bolsas biodegradables u otras alternativas de tipo reutilizables (tela, de papel/cartón o similar)”.

La Ordenanza, cuya tramitación ha quedado paralizada tras el relevo al frente de la Consejería de Medio Ambiente de Carreira por Ramos, establecía entre las obligaciones de la ciudadanía incluso la de “depositar los residuos domésticos en bolsas de plásticos biodegradables difícilmente desgarrables perfectamente cerradas”.

Este medio no ha tenido éxito alguno durante semanas preguntando a la Consejería de Ramos en particular y al Gobierno de Vivas en general por qué esa Ordenanza no se eleva a aprobación definitiva.