La CHG señala a los culpables de vertidos al mar: el Puerto, el Príncipe, la desaladora y la Comandancia

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, celebrará el próximo 2 de abril una conferencia web para presentar a los usuarios de la cuenca el Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta en el que, entre otros capítulos, señalará los principales puntos negros de contaminación marina en Ceuta a sus responsables.

Según el informe de la CHG, los vertidos contaminantes al mar mañas reiterados y preocupantes tienen un origen y unos culpables bien definidos: las viviendas no conectadas de la barriada Príncipe Alfonso, el abastecimiento de combustible en alta mar del Puerto de Ceuta, el vertido de salmuera asociada a la desalinización del agua marina y los vertidos de los polvorines de la Comandancia General de Ceuta en el Hacho y el Renegado.

Para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, uno de los principales problemas de Ceuta es su gran densidad de población, (4.232 hab/km2), debido a la gran presión urbanística existente sobre un territorio de apenas 20km. “Un caso claro es la barriada del Príncipe Alfonso, donde sus aguas residuales se vierten en las vaguadas que rodean a este núcleo urbano o son recogidas de manera precaria en la parte baja de Arcos Quebrados. Esto explica los continuos vertidos de aguas residuales en la cercana playa de la Almadraba”, explican. No es el único efecto de esa sobrepoblación, en el casco urbano, concretamente en el Foso de San Felipe, existe un aliviadero que en épocas de lluvia intensa se satura y vierte aguas residuales que provienen también de viviendas no conectadas a la red Acemsa, explica la CHG, “reconoce que el aliviadero que termina en el Foso, cuando entra en uso, vierte no sólo aguas pluviales sino también aguas residuales domésticas que circulan por unas conexiones cuya procedencia exacta no se puede determinar, la eliminación de estas aguas, exigiría acometer una obra muy compleja y costosa”.

El informe señala también otros dos puntos negros y señala a su responsable: la Comandancia general de Ceuta (COMGECEU). Por un lado, la CHG apunta vertidos puntuales a destacar tanto en el Polvorín del Renegado como en el del Hacho-Obispo. En el primero, el acuartelamiento del Renegado vierte un caudal de 876 m3/año que desemboca en la Cañada de los Chicos. “La naturaleza del vertido registrado es urbano o asimilable hasta 250 habitantes equivalentes”, cuantifica la CHG). En el segundo caso, el Polvorín Hacho-Obispo)vierte en el arroyo Valdeaguas una cantidad similar al Polvorín del Renegado. La CHG apunta a otro vertido “destacable”, el producido por los lixiviados del vertedero de residuos inertes de la construcción de Piniers.

El análisis de los focos de vertido en Ceuta señala también a una infraestructura que supone un problema cuando debería ser solución: la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Uno de los problemas más importante a abordar tras la construcción de la estación depuradora ha sido la evacuación de los fangos generados en ella. Las peculiares características de Ceuta, cuya superficie no alcanza los 20 Km , unida a la falta de vertederos con capacidad suficiente para absorber toda la producción de biosólidos de la EDAR, hacen necesario que tengan que ser embarcados y transportados a la Península.

Por otro lado, señala el informe, cabe destacar a la planta desalinizadora como otro de los focos de vertidos contaminantes al mar: “Esta Planta genera un vertido de salmuera asociada a la desalinización del agua marina, este vertido, aunque controlado, y ajustado a normativa, puede alterar localmente el contenido en sales de las agua costeras”, advierte la CHG. Los vertidos sólidos urbanos también están planteando un problema de contaminación litoral, así lo denuncia el informe. “El antiguo vertedero de Santa Catalina, actualmente clausurado, continúa recibiendo de forma ilegal residuos de todo tipo y los lixiviados de aguas van a parar a las masas costeras.

El puerto

El puerto de Ceuta es uno de los principales puertos del Mediterráneo en cuanto a suministro de combustible y parte del suministro se realiza dentro del puerto y parte fuera, en la bahía, mediante suministro con pequeños buques de combustible. “Esta actividad requiere que se extremen las precauciones al respecto para evitar fugas”, insta la CHG. Ala Autoridad Portuaria. Un riesgo a tener en cuenta tenor de la actividad creciente del ‘bunkering’, que ha registrado un incremento del 31,56 por ciento en el ámbito de avituallamiento de combustibles líquidos.

Además, la CHG identifica otros riesgos potenciales del puerto como el almacenamiento por filtraciones en el terreno, fondeos y abastecimiento, refrigeración, limpieza de tanques de lastre y abastecimiento de hidrocarburos. Todos , eso sí, contemplados ya en los planes de contención de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Calidad de las aguas

En cuanto al a la calidad de las aguas de las bahías y el puerto de Ceuta, según los indicadores biológicos del informe Octavo de Seguimiento de las Estaciones de Vigilancia Ambiental se extrae que la situación de las aguas de Ceuta es buena pero en cambio, la situación en el puerto continúa estacionaria, “por lo que de manera general se mantiene el estado peor que bueno”.

El informe no deja pasar impacto en el paisaje de la masa de agua Bahía Norte del alga invasora, Dictyota pinnatifida, que se ha asentado en los fondos marinos ceutíes desde Punta Almina hasta Benzú “y posiblemente continúe su crecimiento.”, avisan. “En esta transformación paisajística se ha producido una exagerada dominancia de la nueva especie en detrimento de las otras especies. Esto constituye una simplificación de los ambientes algales y una clara pérdida de diversidad. Por otra parte, hay también otros invertebrados como las gorgonias que están siendo afectados por semejante proliferación pues los pólipos de las gorgonias podrían verse afectados en sus funciones vitales, de alguna forma asfixiados al quedar atrapadas entre la maraña algal”.