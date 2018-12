El comite de empresa de Trace denuncia la desaparición de contenedores

"Tenemos distritos que nos faltan hasta 40 contenedores, no es justo que estos señores quieran ahorrar no reponiendo contenedores y a costa del esfuerzo de los trabajadores , no es justo que los operarios se pegen 7 horas recogiendo basura del suelo, miles y miles de kilos diarios, recogido a pulso como hace 30 años", lamentan desde el comité de trabajadores.

Los trabajadores exigen a la Administración que haga un control del numero de contenedores que faltan y "oblige a la patronal que los reponga y cumpla con el contrato que lo pone bien claro, que están obligados a reponerlo".