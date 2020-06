No habrá app ni parcelas en las playas de Ceuta, ni todavía hay red anti medusas ni balizas

Pese a los anuncios anteriores, la Consejería de Servicios Públicos ha confirmado este miércoles que ha desechado, de momento, la idea de usar una aplicación móvil para avisar del aforo de cada playa e incluso ha desestimado la parcelación, para delimitar las zonas en las que pueden situarse los bañistas en la playa respetando las medidas de distancia y seguridad. Así lo ha confirmado el consejero responsable, Yamal Dris, en su comparecencia para detallar las nuevas condiciones de la temporada de baño.

Así pues, de momento, no habrá App en las playas caballas, ni líneas marcadas en el suelo para delimitar las zonas para los bañistas, aunque ambos dispositivos podrían implantarse en poco tiempo ya que el trabajo está previsto y ensayado. Lo que sí habrá, aunque con muchos retraso, serán las redes antimedudas y el baldamiento de las playas, cuya adjudicación, ha explicado el consejero, estaba paralizada por el estado de alarma y pendiente de un recurso de alegación cuyo trámite, “si no me equivoco, acaba hoy y mañana se empezarán a instalar”, ha adelantado.

Pero, recuerda Dris, “aunque no haya balizas no quiere decir que las embarcaciones puedan entrar hasta la orilla. Eso está prohibido haya o no haya balízas”, recalca.