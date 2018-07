La Almadraba, una playa en obras, sucia y peligrosa, denuncia la Asociación Medioambiental

Algas, basura, tuberías rotas con su trozos asomando en la arena como cuchillos semi enterrados, restos de áridos, rastros de la obra del paseo marítimo... La playa de La Almadraba está hecha una piltrafa en pleno verano, denuncian desde la Asociación Medioambietalde Ceuta, asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de concienciar e involucrar a los vecinos de las diferentes barriadas en el cuidado y conservación de patrimonio natural de la ciudad.

Lo denuncia Paco García segado a Ceuta al Día tras darse un paseo por la playa y ver con sus propios ojos los restos de basura, de hierros oxidados y tuberías asomando en la arena o atoradas de basura. Y todo ya en pleno verano: "Esto es una mala planeacion en el tiempo, esa obra podría haber realizado despues del la epoca de verano, al final padecemo todo los palos los ciudadanos que hacemos uso de esas playas y aun queda lo peor", augura García Segado.

Y no son los únicos problemas, señalan, "la red anti medusa está mal puesta en la zona de baño, no hay guardianes para los modulos que han costado un riñon y no tienen aire acodicionado".