Luz verde a la implantación de una planta de tratamiento de áridos

La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad no considera necesaria la autorización medioambiental para la planta de reciclado de residuos de construcción y demolición prevista en la parcela del campo exterior conocida como ‘Compañía de Lanzas’ de la empresa Áridos y Transportes del Estrecho.

El proyecto, a juicio de los técnicos medioambientales, no tiene efectos ambientales adversos significativos sobre el medio ambiente “dado que no supone respecto del proyecto original un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, de vertidos a cauces públicos, de generación de residuos, de utilización de recursos naturales, de afección a Espacios Red Natura 2000 o afección al Patrimonio cultural”.

La actividad de almacenamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición, en parcela de Las Lanzas, “no es objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, entiende la Consejería, apuntando que la actividad consiste en almacenamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición y se encuadra en “instalaciones de eliminación o valorización de residuos que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales”.