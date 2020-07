La UE avisa a España por falta de medidas en espacios protegidos y señala el caso de Ceuta

La Comisión Europea ha remitido una carta de emplazamiento al Gobierno central advirtiendo de que España incumple la Directiva de Hábitats, que pretende proteger y, sobre todo, mejorar las zonas naturales de especial conservación (ZEC) de la Red Natura. Peor aun, añade la Unión Europea, hay incluso regiones, entre las que señala a la Ciudad Autónoma de Ceuta, que no han declarado aún ninguna de estas zonas de especial conservación en su territorio.

Una inacción en el avance de la protección de espacios naturales en peligro que no es endémica de Ceuta. Europa considera que España está incumpliendo la Directiva Hábitat en muchos aspectos. En primer lugar, pasados los ocho años en los que expiraba el plazo que marca esta legislación, todavía no se han declarado todas las ZEC (Zona de Especial Conservación) mediante la aprobación de planes de gestión. Sigue pendiente la designación como ZEC de 345 LIC (Lugar de Interés Comunitario). La Comisión Europea destaca especialmente los casos de Aragón y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que no han declarado ninguna en su territorio, además de comunidades como Valencia con un gran porcentaje de ZEC sin declarar.

La Red Natura 2000, de la que forma parte Ceuta, es, según la Unión Europea, “una red ecológica europea coherente constituida por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). De estas últimas, Ceuta con con dos zonas declaradas en los LIC de Benzú-Calamocarro y en los acantilados del Monte Hacho. La superficie total es de 634,42 hectáreas. La propuesta de Lugares de Interés Comunitario en Ceuta consta de esos mismos lugares con una superficie total de 1. 473 hectáreas, de las cuales 634 hectáreas corresponden al área terrestre, lo que supone un 32% del ámbito territorial de nuestra ciudad, y que en su mayoría corresponde a la zona de Benzú-Calamocarro, más las 800 hectáreas de zona marítimo-terrestre que rodea al Monte Hacho. Pero, de momento son solo “lugares de interés”, aun faltaría un paso más para catalogar estos lugares como de especial conservación.

“Las ZEPA son lugares Natura 2000 que se han designado conforme a la Directiva de aves mientras que los LIC y las ZEC son lugares designados conforme a la Directiva de hábitats. Un LIC y una ZEC se refieren al mismo lugar. La única diferencia entre ambos es su nivel de protección”, en su sección de dudas sobre la Red Natura 2000. Y no basta con “declarar”, hay que trabajar. “Se fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies del presentes en los lugares”. Medidas, advierte la UE, que exigen una evaluación constante para garantizar la conservación de los hábitats naturales.

Es decir, debe darse prioridad a los lugares más importantes. Y debía hacerse “en el plazo de seis años para la declaración de ZEC”, advertía ya en 2012 la Comisión Europea.

La carta de emplazamiento enviada a España lamenta, además, otro problema: la práctica general de no fijar objetivos de conservación suficientemente detallados y específicos de sus lugares Natura 2000. Y ponen numerosos ejemplos de planes de gestión de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, y de la administración central, que ilustran este incumplimiento generalizado en sus planes de gestión.

Desde WWF España, aplauden el tirón de orejas y creen necesario transmitir el mensaje a las administraciones de que la Red Natura “no puede consistir en una red de parques sobre el papel, con planes no operativos que consisten en declaraciones de intenciones y que carecen de financiación”.