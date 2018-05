Último día en el oasis

Aquí nadie habla de Cataluña, ni de Zaplana, ni del chalet podemita, sino de algas de cristal. No existe la crisis y nadie se hace eco de los tweets de Donald Trump, prefieren hablar de plantas carnívoras. Aquí no hay fronteras que valgan y el único fenómeno migratorio del que se habla es el que interesa a los ornitólogos. Aquí los seres racionales vienen a escuchar hablar sobre seres irracionales, que es, a estas alturas, lo único sensato. Casi sin excepciones, desde organismos microscópicos a las ballenas que cruzan el Estrecho. Quizá por ello, día tras día, no hay apenas sillas libres en la Biblioteca Pública para asistir a las XIII Jornadas del Medio Natural y el Entrono de Ceuta, un oasis en el pantano de la actualidad.

Pero todo lo bueno se acaba y ese oasis en el que perderte un rato por las tardes llega a su fin este jueves con dos últimas ponencias no menos interesantes. La primera, desde las 18.00 horas, a cargo de Fernando Martínez Freiria y apoyada por el Instituto de Estudios ceutíes (IEC) sobre las víboras mediterráneas en el Magreb y, como broche de oro, Antonio Troya , director de la sede de Málaga de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Al UICN pertenecen administraciones de todo el mundo, gobiernos, científicos y diversas organizaciones no gubernamentales. La sede de Málaga, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía, se centra en el desarrollo sostenible del Mediterráneo.