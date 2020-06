Los 25 millones que el Estado transferirá a la Ciudad por la crisis sanitaria enjugarán el déficit de 2020

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, cree que los 25 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que llegarán a Ceuta con carácter "no reembolsable, no condicionado y no finalista" permitirán cubrir el déficit que su Gobierno temía acumular este año por menores ingresos y mayores gastos, que se presumía llegaría a "entre 20 y 23 millones de euros".

El Ejecutivo local deberá concretar ahora en un expediente de modificación a fondo del Presupuesto de 2020 una reasignación de partidas, así como trazar "un planteamiento plurianual" económico y financiero, ya que "las dificultades presupuestarias no van a ser solo en 2020, sino también en 2021 y es posible que hasta en 2022" porque "nos quedan por pasar malos tragos por la dureza de la crisis económica y social que se avecina".

Para este ejercicio Vivas no cree que vaya a tener que destinar la transferencia del Estado a los ámbitos por los que viene asignada (8 millones para Educación, 12 para Sanidad y 5 por caída de ingresos propioNos quedan por pasar malos tragos por la dureza de la crisis económica y social que se avecinas), sino con libertad "para atender las necesidades financieras de la institución". "Las prioridades son mantener el equilibrio presupuestario, reducir la deuda, no despedir a nadie y garantizar el mantenimiento de los servicios", ha concretado.

"Es una inyección importante, casi un salvavidas, pero con esto no está todo resuelto y no nadamos en la abundancia"

"El 'fondo COVID' no tiene una finalidad determinada y si se habla de tres bloques, según mi interpretación, es porque había que establecer algún método para fijar la cantidad que iba a recibir cada Administración, pero una vez determinada cada Administración tiene libertad para la aplicación y atender sus necesidades con el fin de que la crisis no repertura en su normal desenvolvimiento", ha indicado.

"Es una inyección importante, casi un salvavidas", ha dicho Vivas este martes en rueda de prensa sobre esos 25 millones y los 7,2 que prevé pagar el Estado en julio por los convenios de desalación y hecho fronterizo de 2020 (el pago de los de 2019 quedan "en estudio"), "pero con esto no está todo resuelto y no nadamos en la abundancia porque el Presupuesto se aprobó en un momento que nada tiene que ver con el actual, cuando todavía no había llegado la crisis del coronavirus y no se había confirmado el declive comercial por el bloqueo de Marruecos".

Más allá de los números, el líder del Ejecutivo local estima que la aportación "refrenda nuestro carácter autonómico, valora el esfuerzo de esta Administración en la lucha contra la epidemia en distintos ámbitos y es importante porque no nos deja solos, demuestra que podemos contar con el Gobierno de la Nación y transmite confianza y seguridad en el empeño de servir a España, que es nuestra razón de ser".

"Nadie debería apuntarse el tanto"

El presidente ha vuelto a agradecer al Ejecutivo central el gesto ("es de justicia, pero no siempre se hace justicia") y evitado entrar en conflicto con el PSOE local por su intento de apropiarse del logro del anuncio del pago: "Nadie debería apuntarse el tanto y el Gobierno de la Ciudad no lo va a hacer: lo hemos pedido en el Senado, en las videoconferencias, con distintos Ministerios... Nos preguntaban por el tiempo y les hablábamos de los 7,2 millones y del fondo adicional no reembolsable, de la presión migratoria... Eso es evidente, pero no nos legitima para apuntarnos el tanto porque es nuestra obligación y también la del PSOE mirar por los intereses de Ceuta...".

"Si han hecho alguna gestión", ha concedido a los socialistas, "mi reconocimiento y agradecimiento, aunque el circuito de comunicaciones ha sido entre instituciones, no entre partidos, pero cada uno que haga la valoración que quiera y que intente apuntarse el tanto que quiera".