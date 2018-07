Los 26 compromisarios del PP ceutí se preparan para elegir al sucesor o sucesora de Rajoy

Juan Vivas, Yolanda Bel, Emilio Carreira, Juan Bravo, Guillermo Martínez y Fatima Mohamed Dos Santos son los únicos seis nombres que se conocen del listado de compromisarios que este fin de semana decidirán con su voto el nombre del sucesor de Mariano Rajoy al timón del PP. Ellos forman parte de los 522 compromisarios natos por su estatus en el partido. Del resto nada se sabe, pues así lo exige la Ley de Protección de Datos, explican desde el PP ceutí. Solo se conoce el listado de 40 nombres de quienes se postularon a ello, listado que sí se ha hecho público y que puede consultarse en la web del partido en Ceuta.

Un total de 26 ceutíes que deberán votar en secreto y no a mano alzada como en otras ocasiones y, como en cualquier votación con una urna de por medio, los compromisarios, en el momento de depositar su voto, acreditarán su condición acompañando a su credencial el D. N. I. o documento similar que acredite su personalidad. Porque, recuerdan el reglamento de este congreso extraordinario, “la condición de compromisario es personal e intransferible. Los compromisarios tendrán derecho a voz y voto, participando en las decisiones que adopte el Congreso y en la elección de los órganos correspondientes. No estarán sujetos a mandato imperativo”.

En caso de imposibilidad de asistencia al Congreso por parte de un compromisario electo, éste deberá comunicarlo a la Comisión Organizadora en un plazo no inferior a 96 horas de la prevista para el comienzo del Congreso, a los efectos de su sustitución por el siguiente candidato más votado de la respectiva lista abierta en la que el compromisario está incluido. No se aceptarán sustituciones de compromisarios por personas que no hubieran concurrido a la elección, ni de otra demarcación electoral