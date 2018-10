Las 38 preguntas de los senadores del PP que ignoró el Gobierno de Pedro Sánchez

politica

Los senadores por Ceuta, los populares Guillermo Martínez y Fatima Mohamed, llevarán al Senado la problemática de los menores extranjeros no acompañados (MENA) marroquíes para cuestionar al Gobierno de Pedro Sánchez lo que no cuestionaron al Gobierno de Mariano Rajoy: por qué no se aplica el acuerdo con Marruecos de 1993 para su devolución.