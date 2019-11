Los 7 viceconsejeros serán reubicados fuera del Gobierno, que ve "reforzada" la Autonomía por el Supremo

No hay mal que por bien no venga. El Gobierno de Ceuta no podrá, según el Supremo, incluir miembros no electos, pero una lectura sosegada de su última sentencia ha permitido al Ejecutivo local darle una lectura favorable para la singularidad autonómica de la Ciudad. La Administración local le ha pasado el VAR al veredicto y ha concluido que, en realidad, salvo por la limitación referida, en conjunto, no solo atendiendo al voto particular, "el carácter autonómico de Ceuta sale reforzado".

Cuatro son los pilares que sostienen, en el cuerpo de la sentencia, tal interpretación: "Es verdad que ni Ceuta ni Melilla son solamente municipios"; el Estatuto "puede amparar la exclusión de la aplicación de preceptos legales"; "ninguna duda hay sobre la singularidad organizativa de estas Ciudades, fruto de la autonomía constitucionalmente garantizada que disfrutan, ni tampoco de que comporta la posibilidad de dotarse de órganos distintos de los previstos para las entidades locales"; "gozan de una autonomía que les garantiza un régimen diferente al que establece el legislador".

Al margen, el voto particular de dos magistrados, entre ellos el presidente de la Sala, considera que del Estatuto y los Reglamentos que lo desarrollan “se infiere que el Presidente puede nombrar consejeros y viceconsejeros, sin que éstos deban ostentar la condición de miembros de la Asamblea de dicha Ciudad Autónoma. Sin que se resienta, en modo alguno, el principio democrático, como acontece con los ministros del Gobierno de la Nación o con los consejeros de los Gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas”.

"Deja claro que somos un municipio, pero no solo un ayuntamiento, y que nuestra jerarquía normativa, al margen de la Constitución, es el Estatuto y los Reglamentos que lo desarrollan: únicamente se ha fijado que dentro de la auto-organización de la Ciudad los cargos de gobierno deben ser ocupados por miembros electos", ha resumido Gaitán.

Así las cosas, por razones de "prudencia" y de "seguridad jurídica", el Ejecutivo ha decidido "suspender" en sus funciones de firma a los siete viceconsejeros con los que cuenta (María del Mar Sánchez, José Luis Fernández Medina, Adela Nieto, Alejandro Ramírez, Alfonso Conejo, Benjamín Álvarez y Mina Mohamed), que serán cesados durante los próximos días y recolocados como personal eventual con otra categoría todavía por determinar para no "debilitar" su estructura dado que realizan tareas "importantes" para la Administración.

El Gobierno de Vivas considera, de hecho, que la sentencia libera a Ceuta de someterse a las restricciones que en materia de cargos políticos dependientes del Pleno o del Ejecutivo se imponen a los Ayuntamientos de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local en función de su tamaño.

Al margen de esa decisión, el presidente ceutí está "en permanente contacto" con el melillense para coordinar su respuesta jurídica o política al veredicto, contra el que se estudia presentar recurso ante el mismo Supremo o en el Tribunal Constitucional, según ha detallado Gaitán.