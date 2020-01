Algo más de un centenar de simpatizantes de VOX claman que “España existe” ante el Ayuntamiento

Cuando el Gobierno de la nación aún ni está formado y no han empezado a contar tan siquiera los manidos 100 días de margen de actuación de los que tradicionalmente ha venido gozando cualquier Ejecutivo en democracia, VOX ha optado por agitar las banderas en las calles de todo el país, también en Ceuta, llevando al extremo su oposición y su presión política al Gobierno antes incluso de que salga del paritorio. También en Ceuta, donde algo más de un centenar de simpatizantes de la formación se han reunido delante de la puerta noble del Ayuntamiento para secundar las movilizaciones que la formación ha convocado a lo largo y ancho de todo el territorio patrio para reclamar que “España existe”, lema, quizás, cartesiano donde los haya. O no.

El partido había jugado a difundir la convocatoria como hiciera con aquella primera visita de Ortega Smith en julio de 2018, desposeyendo de cualquier logotipo de la formación a la propaganda que ha hecho circular por los teléfonos, aunque los colores los delataban y la propia formación ha promocionado el acto.

Ante esa masa de simpatizantes, similar a la de casi cualquier concentración sindical en la ciudad, la diputada por Ceuta, Teresa López, ha leído el manifiesto, el mismo que se ha repetido en todos los ayuntamientos del país en los que la plataforma ‘España Existe’ ha convocado.

Ante ellos, López no ha dudado en afirmar “somos españoles de toda condición y circunstancia, de todo oficio y vocación, sea cual sea nuestra religión o hayamos votado lo que hayamos votado”, aunque a la vista saltaba que si no en la totalidad, de un modo muy mayoritario todos los presentes eran o afiliados o simpatizantes de VOX.

Y todos unidos “libres y en igualdad, para clamar alto y firme: ¡España sí existe!”.

Sin duda existe, tendrá en las próximas horas hasta un gobierno que ha surgido de manera legítima tras el paso por las urnas de los españoles. Pero, una clase de españoles diferentes, porque la España que existe para VOX es “una España que no siente vergüenza de su identidad”. Se deduce que hay quién sí.

“Una España que no rechaza su épica ni su historia”, prosigue el manifiesto leído por López, pero por si lo dudaban no se refiere VOX a los miles de españoles que siguen buscando a sus antepasados enterrados en cunetas o fosas comunes como la del Valle de los Caídos con la épica de plantarle cara a los Gobiernos, que como el de Aznar los ignoró: “Existe una España que fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados, con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo”.

“Lo que hoy nos une no son las ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito, no somos fruto de ideas de un laboratorio”, ha proseguido su lectura López.

El manifiesto no aclara que sí es fruto de un laboratorio o qué es un mito.

“Por todo ello, nos concentramos para exigir, al Gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad”, recoge literalmente el manifiesto leído por una diputada de la bancada del partido que acusó a voz en grito durante la sesión de investidura al legítimo presidente del Gobierno de España, precisamente por la voluntad de la soberanía del pueblo español, de no ser legítimo y lo tildó de “traidor”.

“Exigimos al Gobierno de España que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional”, ha proseguido López su lectura pública. Y no, tampoco esto va por la venta de viviendas públicas a fondos buitres, el precio de los alquileres o el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

No. Va de nuevo por el separatismo catalán: “Exigimos al presidente del Gobierno que, como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont. Exigimos a Pedro Sánchez que defienda el fundamento de la Constitución que es la Unidad de España y detenga al condenado Quim Torra”. Por fortuna, de momento las detenciones en España no las dictan o refrendan los Gobiernos ni los gobernantes sino el Poder Judicial, consagrado como independiente en esos fundamentos constitucionales.

“Porque dentro de España cabemos todos”, ha proseguido López su lectura, aunque acto seguido parece que no tantos: “Todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este Gobierno en países hispanoamericanos”. Si VOX se refiere a Podemos como los aliados del Gobierno es que aún está en fase de negación puesto que Podemos forma parte del Gobierno de coalición.

“En estos momentos de profunda descomposición y crisis nacional, gritamos juntos: ¡España Existe!

Y llamamos en defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos. También a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados; somos conscientes de que una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España.

Y, por último, hoy también recordamos que no hay Gobierno nacional ni entidad supranacional que pueda usurpar lo que pertenece a todos y cada uno de los españoles: su patria”.

España existe y existirá.

¡Viva España!

¡Viva el Rey!”, ha cerrado el manifiesto López.

Prueben a poner Cataluña donde pone España en el texto del manifiesto. A ver qué pasa.