Ali denuncia la "ilegalidad" de tener personal del Plan de Empleo limpiando los desagües callejeros

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha denunciado este martes a última hora de la tarde la "ilegalidad" en la que a su juicio está incurriendo Acemsa cuando "trabajadores del Plan de Empleo están limpiando los imbornales [los dispositivos de desagüe por donde se evacúa el agua de lluvia ] de la ciudad", una tarea para la que hace falta estar vacunado y protegido de forma específica.

"Acemsa tiene esa función externalizada y contratada con una emprea pero el Gobierno, con su mala gestión, termina dejando en manos del Plan de Empleo funciones y tareas que no están contempladas en sus programas, una ilegalidad manifiesta por la mala utilización de esos programas y por la mala praxis en la que incurre la emprea del agua", ha denunciado el diputado autonómico.

Caballas exige "que esto cese de forma inmediata, Acemsa cumpla sus contratos y no pague servicios que no se presten, los Planes de Empleo se respeten y sus trabajadores no tengan que hacer misiones no contempladas en sus memorias".