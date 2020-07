Ali, tras declarar denunciado por Vox: "Frente al fascismo y la intolerancia, siempre de frente"

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, y uno de los asesores de su Grupo Parlamentario, Mohamed Mustafa, han declarado este lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta que sigue las diligencias abiertas por Vox contra ambos por presuntos delitos de amenazas agravadas y atentado a la autoridad por los hechos acontecidos en el Pleno el 29 de enero, cuando el localista reprochó a la bancada de Juan Sergio Redondo el contenido de los mensajes islamófobos que supuestamente se cruzaban en un grupo de Whatsapp de su Gestora.

A la salida de los Juzgados, puño en alto y vitoreados por decenas de personas, Ali ha la repudiado “esta maniobra de Vox utilizando la Administración de Justicia para enrarecer el ambiente y crear crispación inventándose cosas como la inclusión de mi compañero en unos hechos en los que no ha participado en lugares donde no estuvo”.

“Esta gente lo que hace es embarrar, generar crispación, pero no nos van a amedrentar presentando denuncias y llevándonos al Juzgado: frente al fascismo y la intolerancia nos van a encontrar siempre de frente y por eso hemos venido a declarar para decir la verdad, que ante un grupo político que insulta a todo el que encuentra por delante, a los hindúes, a los musulmanes, fomentando el fascismo... Con esta gente”, ha advertido en alusión al presidente de la Ciudad, “no se puede ir a ningún lado y Vivas debe romper definitivamente con Vox, retomar el camino de la cordura y darnos futuro defendiendo a todos los ceutíes, no a unos contra otros”.

Ali ha dejado claro que “nosotros no somos ni unos salvajes ni unos delincuentes: dijimos las cosas claras en el Pleno y lo vio toda España”. Mustafa ha explicado que “es imposible situarme en aquel Pleno haciendo amenazas porque yo no estaba allí y así lo acredita la relación nominal de las personas que entran en el Salón que hace la Policía Local”.

El político también ha negado que estuviese en las inmediaciones de la sede de Vox la tarde siguiente y ha opinado que imputándoselo los denunciantes no se equivocan: “Este es uno de sus prejuicios, que todos los moros somos iguales y nos llamamos igual, que da igual uno que otro, pero yo estoy satisfecho de ganarme el odio y el rencor de quienes merecen la máxima repulsa por lo que son, dicen, significan, hacen y sacan por su boca. Para mí es un placer ser su parte contrincante y si tengo que acabar en prisión también será un honor”, ha advertido.

Ali ha reiterado su estupefacción por el hecho de que Vox pretenda ligar los hechos a “su voto en contra de un Tratado de Buena Vecindad con Marruecos” en vez de al contenido de sus supuestos mensajes contra los musulmanes y la “mierda de Ceuta de Cuatro Culturas”. “Cualquier persona que siga mínimamente la actualidad sabe que mienten, pero espero que deseo que cuando se haga Justicia se les ponga en su sitio”, ha deseado el diputado, que espera que la magistrada decida si archiva o mantiene abiertas las Diligencias Previas 44/2020.

A preguntas de los periodistas sobre los últimos mensajes atribuidos a Redondo censurando la escolarización de niños musulmanes (“moritos”) y tildando de “panda de golfos y sinvergüenzas” a todos los miembros del Gobierno de Vivas, Ali ha opinado que “de una vez por todas el pueblo de Ceuta debe reflexionar sobre si merecemos tener representantes de esta calaña que odia a gente que vive aquí”.

“Esta gente odia al diferente y Ceuta, les guste o no, es diversa: tenemos el problema de que hay gente que nos odia y o les echamos de las instituciones o vamos a tener problemas serios en el futuro”, ha terminado el líder de Caballas, que considera que Vivas “está dejando pasar un tiempo que nos va a pasar factura a todos: han ganado las elecciones generales y eso no se puede arreglar hasta dentro de 4 años, pero en el Ayuntamiento el PP debe expulsar inmediatamente a Vox si quiere gobernar para todo el mundo porque no se puede odiar a nadie por ser hebreo, hindú o musulmán”.