Alí´: “Es vergonzoso que el Gobierno de Ceuta esté blanqueando las teorías negacionistas de Vox”

El equipo de delegación de Gobierno, con la delegada aun en funciones, Salvadora Mateos y la presencia también de manos de su marido en La Puebla de Amoradiel (Toledo) al que ha querido sumarse Mohamed Alí, diputado de Caballas, han guardado un minuto de silencio tras el asesinato de una mujer a manos de su marido en La Puebla de Amoradiel (Toledo), al mismo tiempo que PP y Vox guardaban frente al Palacio Autonómico otro minuto de silencio en esta ocasión en memoria de un hombre asesinado por su hermano, víctima de lo que la formación de ultraderecha considera violencia intrafamiliar.

“Es insólito y vergonzoso que el Gobierno de Ceuta y el PP estén blanqueando las teorías negacionistas de Vox”, lamentaba Mohamed Alí al término de la concentración, ala que no ha acudido tampoco ningún diputado del PSOE de Ceuta. “Llevamos escasos 23 días de enero y levaos cinco mujeres víctimas de asesinatos machistas, asesinadas por ser mujeres, e minuto de silencio por violencia intrafamiliar es una triquiñuela de la extrema derecha para blanquear y negar una desgraciada realidad y es que las mujeres son asesinadas”.

Mohamed Alí recuerda que su formación no va a participar en ningún minuto de silencio en el que participe Vox y quién sí lo haga no hace sino convertirse en su cómplice. “No vamos a participar de ese blanqueamiento del negacionismo y me parece lamentable que se utilice la Asamblea para dar cobertura a estas tesis de extrema derecha y aquel que se ponga en la foto con Vox comparte sus teorías”.