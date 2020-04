Ali exige a la Delegación que garantice una conectividad "mínima" con Algeciras para urgencias

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha exigido este martes por la tarde a la Delegación del Gobierno "que articule y aplique las obligaciones de servicio público que sean precisas" para que "ninguna familia ceutí tenga que verse privada de atención médica porque a las navieras no les sale rentable ofrecer un número de rotaciones mínimo para garantizar la conectividad de la población en caso de extrema necesidad" como el de la niña que este miércoles tiene consulta de neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

La madre de la pequeña, Dalila Mohamed, ha sido recibida por la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, para conocer el problema al que debe hacer frente al no tener Baleària y Armas-Trasmediterránea previstas para este miércoles más que rotaciones de ida y vuelta por la mañana, con lo que la familia debería quedarse al otro lado del Estrecho con todos los servicios cerrados hasta el viernes a las 23.30 horas, cuando saldrá el siguiente barco hacia la ciudad autónoma.

"La delegada nos ha ofrecido que nos quedemos tres días en Sevilla en alguno de los hoteles a los que el Gobierno ha permitido seguir abiertos durante el Estado de Alarma, pero no queremos exponer a una niña con cardiopatía y las defensas muy bajas cuando la consulta a la que debe acudir solo pasa por el ajuste de su halo cervical", ha lamentado la madre de la pequeña.

Ali comparte con ella que "estemos o no en situación de aislamiento y con movilidad reducida, las Administraciones no pueden permitir a las navieras, sobre todo a la que tiene el contrato de línea de interés público, no hacer ninguna rotación durante casi tres días sin garantizar al menos una salida al principio y otra al final de cada jornada, haciendo por tanto imposible cualquier desplazamiento aunque se trate de una necesidad de primer nivel e inaplazable".