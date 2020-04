Ali propone pedir al Obispado inmuebles vacíos en vez de alojar personas "en polideportivos o naves"

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha sugerido este lunes al Ejecutivo local que "en vez de alargar 'sine die' la permanencia de ciertos de personas en condiciones precarias en los polideportivos de 'Santa Amelia' y 'La Libertad' o de estudiar supuestas alternativas como naves industriales en el Tarajal y el Puerto" se ponga en contacto con el Obispado de Cádiz "para disponer de algunos de los inmuebles que tiene vacíos la Iglesia en la ciudad".

El diputado localista ha citado dos ejemplos como posibles soluciones "que podrían ofrecer unas condiciones de habitabilidad y seguridad mucho mejores". Se trata de la Residencia Nazaret, ubicada en la carretera de subida a los pantanos, vaciada hace casi cinco años y que Caballas ya propuso como destino de algún servicio social ( "comedor social, un centro para atención a discapacitados, alojamientos de emergencia, una unidad de salud mental u otras necesidades de naturaleza similar") y del inmueble del 'Amor Fraterno.

No es la primera vez que, ante necesidades acuciantes, el Obispado se niega a ofrecer en ninguna condición a la Administración autonómica esos edificios. En noviembre de 2018, por ejemplo, la Iglesia no quiso explorar siquiera la posibilidad de que la Residencia Nazaret albergase a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que ya se hacinaban en 'La Esperanza' por lo que la Ciudad recurrió a unos módulos prefabricados con forma de iglú que esta semana desmontará tras acondicionar unas caracolas junto al Príncipe que se completan con tiendas de campaña militares.