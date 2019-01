Caballas recomienda al Gobierno de Vivas que haga “autocrítica” con los Planes de Empleo

“El Gobierno de la Ciudad no ha sabido gestionar los Planes de Empleo, y eso ni ha servido para que la gente se formara ni para que tuviera garantías de inserción en el mercado laboral, de ahí que ahora la Delegación de Gobierno”, comprende Alí. Que espera que Delegación “no caiga en los mismo errores” y sigamos desaprovechando un valioso recurso para la ciudad.

Mohamed Alí recomienda a la Ciudad “menos lobos” en este tema y “que no busquen ahora un chivo expiatorio en la delegación de Gobierno”.

El portavoz de Caballas propone que los Panes de Empleo no tengan solo un carácter “paliativo y social”. “que la formación sea evaluable y verdadera y que haya algún tipo de mecanismo de inserción laboral, que no lo hay”. “Me parece bochornoso que el PP, que hace menos de un año estaba en el poder, lo achaque todo al Gobierno socialista, lamenta Alí que insiste en que “el que no haya inversiones reales en la ciudad desde hace muchos años también es responsabilidad del PP”.

Enmienda a los PGE

Pero, apunta Alí, la Delegación también merece sus reproches, en especial en unos Presupuestos Generales del Estado que no contemplan muchas de las necesidades de Ceuta en materia de vivienda, empleo y frontera, por ejemplo: “, Ceuta no puede permitirse un año entero sin verdadera inversión”.

Alí adelanta que tirarán de contactos en Congreso y Senado para enmendar esos PGE y lograr inversión en materia de VPO o empleo o, por ejemplo, para atender una deuda histórica: dotar con suficientes recursos materiales y humanos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.