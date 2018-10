Alí recuerda que en años anteriores llegaron hasta mil MENA sin que nadie se quejara

El Gobierno de la Nación puso este viernes a disposición de las autonomías 40 millones de euros para atender el incremento en la llegada de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). A Ceuta llegará 1,1 millón de euros para atender a los 146 menores que han engordado el censo del centro de menores durante este 2018, 7474,79 euros por cada nuevo residente, la misma cantidad que en el resto de autonomías. Al líder de Caballas, Mohamed Alí, se le ha pedido hoy una valoración sobre la cifra que finalmente recibirá la Ciudad Autónoma y el localista ha aprovechado para pedir al Gobierno de la Ciudad que haga política y gestione el asunto de una vez por todas, al tiempo que recordaba que por ejemplo en años anteriores han llegado a la ciudad hasta 1.000 menores sin que nadie del PP se quejara ni en público ni en privado, para deslizar una crítica de electoralismo en el asunto por parte del PP y el Gobierno de la Ciudad. De ahí la interpelación que planteará su coalición la próxima semana en el Pleno de la Asamblea.

“El Gobierno de la Ciudad no tiene ningún tipo de previsión ni planificación para tratar el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. Parece que anunciar una renuncia de competencias sin ningún rigor, ni ningún informe jurídico que lo avale, ni previendo y planificando las consecuencias nos parecía algo extremadamente preocupante y por eso nos parecía importante la interpelación. A raíz de ahí, nosotros consideramos que en materia de menores extranjeros no acompañados efectivamente hay que recabar el máximo apoyo e inversión del Estado y si me apuras de la Unión Europea, pero siendo conscientes que en Ceuta debe haber una verdadera política de menores. Yo creo que en los últimos años el Gobierno de la Ciudad ha pecado de no invertir en esta área”, ha reflexionado Alí.

Y como ejemplo de esa falta de política de gestión, la construcción de un nuevo centro de menores que supla la provisionalidad del actual, construido y pensado como albergue juvenil y de transeúntes y no como centro de menores: “El nuevo centro de menores que se anunció a bombo y platillo ha desaparecido del Plan de Inversiones”, ha apostillado Alí.

Recelan de Caballas del vuelo mediático que ha cogido el asunto en el último año. Alí señala al rédito y al interés electoral de un modo directo y en oposición a la defensa de los derechos humanos y el trato solidario a los afectados, los menores, que, cabe recordar, están a cargo de la tutela de la ciudad por carecer de familiares que hagan esa labor.

“Tampoco es justo hablar de una alarma social porque hay años que nos han precedido con el mismo gobierno que hemos tenido en un mismo año más de 1.000 menores extranjeros no acompañados y no ha pasado absolutamente nada. Por eso, desde Caballas consideramos que no hay que alarmar a la población y que lo que hay que hacer es tomar medidas, gestionar, hacer política y en definitiva si hay que recabar el apoyo unánime y decidido del Estado pues hay que hacerlo, pero también hay que tener una política y una previsión que no hay”, ha reclamado Alí.

El líder de Caballas considera que el millón con 100.000 euros que llegará a la Ciudad Autónoma es “insuficiente” y ha tendido su mano para ayudar al Ejecutivo local a buscar más fondos del Estado y de la Unión Europea para la materia, pero siempre y cuando eso venga acompañado de una verdadera política que afronte el problema buscando soluciones más allá del dinero.

“Caballas lo que exige es que teniendo esta realidad, que está ahí, lo que hay que hacer es una verdadera planificación con los recursos que ya tenemos y los que necesitamos verdaderamente. Poniendo las cartas sobre la mesa, los datos, sin alarmar a la población, porque se dan algunas cifras que tampoco son ciertas, en cuanto al gasto, en cuanto al coste… Y a mí lo que me parece es que hay que ser mucho más riguroso y delicado y tratar el tema con la altura de miras que merece”, ha explicado el líder de los localistas.

Y esa falta de previsión y “delicadeza” unida a la explosión del asunto en el debate público la atribuye Alí a la cercanía de las urnas y el rédito electoral que el asunto pueda ofrecer según la postura que se adopte frente al problema.

“Yo no quiero pensar que sea porque le da rédito electoral. Parece que todo lo que sea tratar de una forma muy beligerante, muy alejada del principio de solidaridad y del principio de respeto absoluto a los Derechos Humanos da rédito, y a mí me parece que esto es un problema; que un partido responsable, como es un partido de Gobierno como es el PP, no debería caer en ese juego. Es cierto que el tema de los menores extranjeros no acompañados necesita una solución; necesita verdaderamente otro tipo de políticas; necesita más inversión. Igual la transferencia en su momento no estuvo suficientemente bien dotada. Seguramente. Esto ya lo hemos denunciado históricamente desde Caballas, en el traspaso de competencias. Pero nadie ha caído en los últimos años en intentar justificar de alguna manera lo que todos decíamos de deuda histórica, que las competencias que se traspasaron en su día se hicieran correctamente en recursos y en medios. Pero a partir de ahí yo creo que el tema hay que tratarlo con altura de miras, con naturalidad, con delicadeza y sin alarmar a la población”, ha insistido Alí