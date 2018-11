Ali tacha de "islamófoba" la última invectiva de Casado "contra extranjeros, inmigrantes y musulmanes"

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha recibido este sábado con "estupor, asombro y preocupación" las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, "arremetiendo contra extranjeros, inmigrantes, el Islam y los musulmanes". A su juicio las palabras del líder de la oposición a nivel nacional "obedecen claramente a un discurso de odio e islamofobia o que como mínimo la fomentan y que ponen de manifiesto un claro desconocimiento por su parte de lo que es el Islam y los musulmanes".

"O los inmigrantes respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país. Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana", ha dicho el líder del PP en el mitin central de su partido en Granada en la campaña a las autonómicas andaluzas.

Ali ha "recordado" a Casado que "hay casi dos millones de musulmanes en España" y que el Islam "es una confesión reconocida por el Estado y que forma parte del acervo cultural, histórico y artístico de nuestro país".

"Ocho siglos de Al Andalus son ocho sigos de historia de España y el Islam forma parte de ella, por lo que criminalizar y hacer ese tipo de declaraciones que no se corresponden con la realidad es preocupante y alarmante", ha valorado el líder de Caballas, que también ha puntualizado que la ablación "no es una práctica islámica" y que, de hecho, está "condenada" por el Islam.

El portavoz de Caballas ha reprochado al PP ceutí que no parezca haberle "explicado" a Casado las costumbres y tradiciones de los musulmanes españoles con "menosprecio" en referencia, por ejemplo, a la Pascua musumana. "No se puede ofender a toda una religión y a muchos ciudadanos de bien", ha criticado Ali, que también ha repudiado que se alimente "la crispación sobre los inmigrantes en vez de la concordia, que es lo que debería incentivar alguien que pretende gobernarnos a todos".