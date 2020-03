Ali urge a la Ciudad a activar una alternativa a los comedores escolares con el dinero del Estado

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha urgido este miércoles al Gobierno de Vivas a poner en marcha una alternativa a los comedores escolares para los aproximadamente 300 niños que eran beneficiarios de ese servicio en sus colegios con el aval de Asuntos Sociales por pertenecer a familias con nulos o muy escasos recursos económicos.

"Una vez que la Ciudad sabe que recibirá, según ha calculado el propio portavoz del Ejecutivo, unos 850.000 euros del Estado a través del suplemento de crédito de 300 millones de euros para financiar prestaciones básicas sociales que tengan por objeto exclusivo la situación extraordinaria derivada del coronavirus, no se puede demorar ni un día más la articulación de algún mecanismo para garantizar una atención básica a esos menores", ha recalcado el localista.

El Real Decreto recoge como posible destino para esos fondos el "ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción", así como "otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas".

"Se trata de una competencia del Ministerio de Educación de la que se ha desentido", lamentó este martes en Twitter el consejero del ramo, Carlos Rontomé, a quien respondió en la misma red social el director provincial de Educación: "Nosotros no nos desentendemos de nada, pero no tenemos la capacidad normativa y financiera de la Ciudad: si pudiéramos lo haríamos", replicó.

Ali ha remarcado también que la percepción de esta ayuda extraordinaria del Estado "no tiene nada que ver" con si la Ciudad cierra o no con superávit el ejercicio 2019 y ha "lamentado" que el Ejecutivo local haya "apelado de nuevo en el excepcional contexto en el que nos encontramos al pago de los 7,2 millones no percibidos el año pasado para denunciar un supuesto daño doble".