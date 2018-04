Antonio Gil y Enrique Moya entregan sus avales para competir en las primarias del PSOE

Cada uno por su lado pero coincidiendo en tiempo y espacio, los dos candidatos críticos con la actual dirección del PSOE de Ceuta han presentado sus avales para formalizar su candidatura a las Primarias socialistas. Antonio Gil ha presentado 16 avales, el doble de lo necesario, mientras Enrique Moya ha presentado por su parte 12 “en papel”, sin precisar cuántos ha recabado por vía electrónica.

No solo han coincidido en tiempo y en espacio sino también en el motivo de su candidatura. Para ambos el actual PSOE es “mejorable”. Paras Antonio Gil no se trata de una crítica ala Ejecutiva de la que formaba parte hasta hace dos semanas sino de “una oportunidad de, si el partido se ha dejado algo atrás, poder retomarlo”.

Antonio Gil ha reconocido que ha esperado a abandonar la actividad sindical para dar el paso a la política, aunque su intención era quedarse “en un segundo plano”. “Nunca imaginé que iba a dar este paso”, reconocía a los medios tras el trámite de la entrega de avales, “pero también debo decir, que mis expectativas no se cumplieron y que por eso he retomado y he dado este paso”.

Para Enrique Moya, un veterano de estos procesos, sus razones pasan por “hacer cosas nuevas y distintas y mejorar algo la situación y darle la batalla al Gobierno del PP. Tampoco Moya se atreve a decir a las claras que su candidatura es una respuesta a la gestión de la actual directiva. “Si las cosas fueran de magnífico…”, deja caer sin llegar a formular la frase que decide rematar con un “considero que se puede hacer algo mejor”.