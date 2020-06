El senador Arbona lamenta que el ministro Illa obvie al Ingesa en la gestión sanitaria del Covid 19

Este 23 de junio, desde las 16:30 horas, se ha desarrollado la Comisión de Sanidad en el Senado, en la que comparece por primera vez el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, para informar sobre el Covid 19 y las lineras generales a llevar a cabo por su departamento ministerial, "tras haberlo hecho catorce veces en el Congreso de los Diputados (dejando de lado la importancia del Senado como cámara revisora y de representación territorial)", lamenta el senador por Ceuta, el popular David Muñoz Arbona.

En su turno de intervención el senador Antonio Alarco, portavoz de la Comisión de Sanidad de los otros nueve senadores populares asistentes a dicha comisión, explica Muñoz Arbona, ha pedido que el Ministerio de Sanidad informe del dato real de difuntos por el COVID 19, "sin disfrazarlos" y ha trasladado la felicitación a todos y cada uno que han trabajado en esta pandemia: "sanitarios, la gran diversidad de profesionales civiles;a los militares (UME), a las CCFF Seguridad, etc… y las numerosas mejoras en cuanto a la gestión sanitaria del ministerio y sus grandes deficiencias hasta el momento". A su vez, Alarco interpeló respecto a la gestión sanitaria de Ceuta y Melilla, “No ha dicho nada del INGESA, usted sabrá” Siendo Ceuta y Melilla territorios de gestión directa del INGESA y del ministro Illa.

"En todo momento, el Grupo parlamentario popular en el Senado conoce las realidades de Ceuta. El mismo Secretario General del PP y diputado del Congreso de los Diputados, Teodoro García Egea, y la diputada Ana Beltrán, mandaron por RTVCeuta recientemente mensajes de apoyo a los ceutíes y mandó un mensaje al gobierno de la Nación respecto a la dejadez con Ceuta, una ciudad tan importante para España", defiende el senador popular.

"Durante la pandemia, y la paralización de esta Comisión en el Senado, el control al gobierno y las interpelaciones parlamentarias han sido realizadas a través de la Comisión Especial del Covid 19. El pasado 15 de junio, se realizó la Comisión de Portavoces de Sanidad en el Senado, y durante el periodo de confinamiento, numerosas han sido las reuniones virtuales y propuestas parlamentarias de la Comisión de Sanidad por parte de los senadores del Grupo Parlamentario Popular, de la que forma parte el senador David Muñoz Arbona, para debatir las líneas de actuación de la propia de dicha comisión, y establecer las bases ante la comparecencia del ministro Illa", explican desde el PP.

El senador David Muñoz Arbona, vocal de esta comisión, reivindica la importancia de pertenecer a esta comisión, “para así poder informar y ser un altavoz de Ceuta y Melilla desde la Cámara Alta ante las acciones del Ministerio de Sanidad”, no solo durante el Covid 19, sino que también, por las líneas generales de la política a llevar a cabo por el Ministerio de Sanidad (de mucha importancia para Ceuta, que pertenece la gestión directa del INGESA). Al mismo tiempo, próximo viernes, 26 de junio de 2020, los senadores populares han solicitado la Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Garzón, ante la Comisión de Consumo, para informar sobre las líneas generales de la política del gobierno en este ámbito.

El senador Muñoz Arbona ha ido realizando diversas preguntas y peticiones parlamentarias e interpelaciones al gobierno a lo largo del Estado de Alarma. Estas no han sido solo directamente desde la Comisión de Sanidad, sino desde otras comisiones de la que el senador popular es vocal o portavoz (el senador Muñoz Arbona forma parte de seis comisiones en el Senado), pero sí relacionadas con las medidas sociosanitarias como: la demanda para la protección los sanitarios y demás profesionales expuestos de diferentes ámbitos sociales, civiles, militares y a los CCFFSS; Residencia de ancianos; centros de atención a la discapacidad; medidas sanitarias en Centros Escolares, y demás y múltiples profesionales expuestos ante a la pandemia con más EPIS, tests y diferentes pruebas ; instó al INGESA a que se proporcionara el material necesario para una buena praxis sociosanitaria ; el que se informara de forma fehaciente el número de test realizados( que en principio no se daban datos por parte del INGESA) ; el tomar medidas de control de la población y la proporción de recursos varios como mascarillas; la puesta en marcha de la figura de la enfermería escolar (más aun si cabe tras esta pandemia) ; la preocupación del senador Muñoz Arbona ante la postura de haber enviado desde el MINISDEF a un contingente de 30 legionarios ceutíes a unas maniobras en Almería (con una aviso de 48 horas de antelación) un 27 de marzo, cuando al día siguiente, el mismo 28 sábado, el presidente del Gobierno anunció la suspensión de las actividades no esenciales, y el mismo domingo, 29 de marzo, regresaron a Ceuta los treinta militares que habían partido dos días antes a Almería para realizar los ejercicios y preparación previa a la misión española del MINISDEF en Irak (Cuando la citada Misión fue interrumpida). El mismo domingo 29 de marzo, en la que cientos de militares españoles desplegados regresaron a España por la crisis y el Estado de Alarma provocados por la pandemia del Covid 19) y para finalizar, el pasado 23 de abril de 2020, el senador Muñoz Arbona registraba oficialmente en el Senado, junto a otros senadores populares (entre ellos los dos senadores populares de Melilla) la siguiente pregunta parlamentaria: ¿Qué medidas pretende implementar el INGESA en las ciudades de Ceuta y Melilla para afianzar la plantilla de los sanitarios y aumentar su plantilla de médicos, y promover la carrera profesional de estos?

En la Comisión de Sanidad, se han registrado y tramitado 646 preguntas escritas, 13 Mociones en Comisión; nueve Solicitudes de comparecencias y tres Proposiciones de Ley hasta la fecha. Muchas de estas consensuadas entre reuniones semanales virtuales entre los diferentes vocales y portavoces de la Comisión de Sanidad, Don Antonio Alarcó y Don Antonio Román. Algunas de estas se han podido llevar ya a cabo en los escasos plenos celebrados desde el decreto del Estado de Alarma y la única comisión que a petición y aprobación en la mesa del Senado se logró aprobar por los senadores populares, la Comisión de Comunidades Autónomas. Con el plan de desescalada, las Comisiones en el Senado están volviendo a la normalidad. El Grupo Parlamentario Popular ha estado muy volcado en la Comisión Específica del Covid 19, y algunas de las siguientes mociones se defenderán en los siguientes meses, una vez que está volviendo la normalidad parlamentaria y se han activado los plenos y comisiones. Además de las anteriores acciones legislativas desde que comenzó la XIV legislatura, ya superan 3050 las iniciativas parlamentarias registradas desde febrero de 2020 hasta la actualidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado en cuanto al control del gobierno, aportación de propuestas legislativas y mejoras en las diferentes áreas y comisiones de la Cámara Territorial.