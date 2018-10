Aróstegui acusa al PP de propagar el "odio" hacia los MENA para ganar votos a su costa con "mentiras"

El portavoz de Caballas ve "en todo" lo que hace el PP la huella de quien sabe que la política de Menores "no da ni un voto y, al contrario, puede restarlos". "Cuando empezó el fenómeno de los MENA los metían en un chalé abandonado cedido por Defensa del que tuvieron que salir por orden de la Fiscalía y no los sacaron a un Centro de Menores: improvisaron uno con el FEIL de Zapatero, gratis para la Ciudad, que no cumple las condiciones y es absolutamente insuficiente", ha recordado.

Mientras "ustedes gastaban el dinero a mansalva, por ejemplo en el fútbol, y la AD Ceuta se llevaba dos millones de euros al año pero no había ni uno para albergar a los menores y cumplir con las competencias y las obligaciontes legales". "Están jugando con fuego y lo que hacen asusta porque tenemos un problema, sí, que requiere atención, dedicación y esfuerzo. Cuando tengan plantillas adecuadas, inversiones necesarias y recursos apropiados podrán hablar de estar desbordados pero mientras carecen de legitimidad para ello", ha acusado.

Muy lejos de esa posición, ahora el PP está en "dos argumentos", uno "el fomento del odio", a su juicio con las declaraciones de Guillermo Martínez culpando a los MENA de tener menos o peores servicios públicos como ejemplo paradigmático; otro, "los vamos a hacer desaparecer", ya sea hacia Marruecos o hacia otras Autonomías. "Eso es una irresponsabilidad, alimentar expectativas falsas que solo generan más odio y animadversión hacia el colectivo", ha reprochado al presidente.

La coalición ha precisado que en 'La Esperanza' trabajan 26 personas "mientras en Ceuta hay 50 personas dedicadas a quitar el cartón de las naves del Tarajal". "Hay cinco polícías, uno menos que en la escolta del prsidente; hay 105.000 euros para enseñar español a los MENA, 600.000 para comida; 200.000 para limpieza y 280.000 en vigilancia... Ese es el coste del Centro, eso es lo que les desborda ni pueden aguantar", ha puesto números, un total de 2,5 millones, menos que los 2,4 (más 1,1 adicional ahora) que llegan del Estado.

Aróstegui ha precisado que en 'La Esperanza' trabajan 26 personas "mientras en Ceuta hay 50 personas dedicadas a quitar el cartón de las naves del Tarajal" y "hay cinco polícías, uno menos que en la escolta del prsidente"

Además, en 2011 pasaron por Ceuta muchos más MENA (por encima de un millar) que el año pasado. "Esto todo es una gran mentira: ustedes han decidido y no sé quién será el autor intelectual, que ustedes pueden recuperar votos dándole leña al mono al colectivo más vulnerable de esta ciudad", ha afeado Aróstegui al PP, al que ha alertado de las "consecuencias" que puede tener esa política.

El diputado también se ha referido al "problema" de los niños y jóvenes que pululan por el Puerto y se niegan a quedar tutelados por la Administración. "¿Qué dedican ustedes a esos adolescentes, entre 50 y 80, fuera del sistema? Un total de 80.000 euros a través de un convenio con la Universidad de Málaga pero la Asociación de Amigos del Patrimonio Militar recibe 120.000", ha comparado.

Aróstegui ha lamentado, antes que nada, que el presidente de la Ciudad y su Gobierno hayan hablado del y sobre el tema de los MENA en casi todos los foros mediáticos, desde ls platós de 'Canal Sur' hasta sus encuentros con Imbroda, salvo "con los 12 diputados de la oposición que representan al 40% de los ceutíes". Sobre el fondo de la cuestión, el portavoz de Caballas ha tildado de "barbaridad" la intención de renunciar solo a "una parte" de las competencias de Menores, en concreto a las relacionadas con los niños foráneos. "Es similar a si La Rioja dijese ahora que dejará de dar clase a los niños extranjeros", ha equiparado sobre una decisión tomada por "desborde".

El localista ha llamado la atención sobre "el grado de enfermedad colectiva que empieza a padecer esta ciudad con los MENA" convirtiendo a un grupo de adolescentes a los que se tacha de "delincuentes" y "violadores" en protagonistas de una "paranoia colectiva"

"Están ustedes siempre desbordados, como con las construcciones ilegales o para recurrir a Tragsa, pero esa es la consecuencia de su grado de decadencia casi insuperable", ha denunciado el localista, que ha llamado la atención sobre "el grado de enfermedad colectiva que empieza a padecer esta ciudad con los MENA" convirtiendo a un grupo de adolescentes en protagonistas de una "paranoia colectiva" que los transforma en "delincuentes que hacen imposible vivir en esta ciudad".

Según Caballas esto llega a cotas "disparatadas" y el PP se está "dejando llevar" por los halcones de la derecha. "Se lo digo a ustedes, a los medios y a la ciudadanía en general: seamos un poco rigurosos y vamos a intentar frenar esta ola que no sé a dónde nos va a llevar", ha pedido Aróstegui.