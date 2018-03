Aróstegui explica a INGESA cómo evitar líos con la radioterapia: "Que digan que va a haber clínica sí o sí"

Caballas ha propuesto este miércoles una sencilla máxima al INGESA para dejar de "parecer que se ríen de los ceutíes" con el proyecto de la clínica de la radioterapia, que un día dice Vivas que es seguro porque la ministra lo apoya y la Ciudad pondrá el dinero, otro el director general cuestiona según el precio que vaya a tener, otro se pone en tela de juicio porque la población local no es suficiente para garantizar el óptimo funcionamiento de equipos y aparatos tan especializados...

No hacen falta tantos jerarcas en Ceuta y en Madrid ni tantos asesores. Basta, ha resumido Juan Luis Aróstegui, con decir que "va a haber clínica de radioterapia sí o sí en la ciudad".

"No se puede jugar a decir algo distinto cada 24 horas porque al final la población tiene la impresión de que se están riendo de la gente con su sí pero no: hay que decir que sí, que se va a implantar una clínica porque aquí no se pueden aplicar los criterios de población sin tener en cuenta la extrapeninsularidad, porque eso es un disparate, y ya", ha explicado.

Sea como fuere, el diputado localista ha recordado que Caballas "recopiló más de 6.000 firmas y llevó este asunto tres veces al Pleno" y ha avanzado que "no vamos a parar hasta que haya una clínica de radioterapia en Ceuta".