Aróstegui advierte al Gobierno que la Policía Local ya puede actuar con los MENA en el Puerto

El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha negado este martes en el Pleno en respuesta a una interpelación de Caballas que el protocolo que la Ciudad prevé firmar para ordenar la intervención de los policías locales en terrenos de la Autoridad Portuaria no responde a ninguna "paranoia colectiva" para sacar a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) de la zona, como ha interpretado Juan Luis Aróstegui.

Según Hachuel, la petición de apoyo del Puerto para garantizar la seguridad en la zona comercial de Cañonero Dato se formuló por primera vez "en 2016" y contó, en su momento, con el beneplácito tanto de UGT, ahora tan crítica, como de CCOO. Tal y como ha leído, ambas centrales le pidieron "protocolizar" sus actuaciones en la zona portuaria tras trifulcas por la Policía administrativa portuaria.

El consejero ha insistido en que los agentes de la Ciudad no harán "nada" que no hagan hasta ahora, en que el protocolo tiene la bendición de los Servicios Jurídicos de la Asamblea y del Estado y en que dará "seguridad jurídica" a los policías locales.

Aróstegui cree, sin embargo, que si la Ciudad y el Puerto han desempolvado un texto que según ha asegurado tiene muchos más que dos años de antigüedad ha sido porque ahora se ha agitado de nuevo el pavor a los menores y se pretende que la Policía Local tome cartas en el asunto.

El portavoz accidental de Caballas ha advertido que para eso no hacen falta rodeos. "La Policía Local tiene competencias en toda la ciudad con Menores pero no para intervenir como ustedes quieren", ha insinuado sobre actuaciones estrictamente policiales, "sino para protegerles, para escolarizarlos si no lo están y llevarlos a un centr si no están bien alimentados o limpios", ha ejemplificado.

El protocolo

El documento que Puerto y Ciudad prevén firmar en cuanto el Consejo de Administración del primer le dé su visto bueno considera que aunque "la ley establece que los Cuerpos de Policía Local sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo", dado que "el Puerto de Ceuta forma parte del término municipal de la ciudd autónoma" las actuaciones de los agentes de la Policía Local dentro del mismo "están amparadas por dicho precepto".

La zona portuaria se divide a efectos operativos en "espacios de acceso restringido" y "abiertos al uso general". En el primer caso, la actuación de la Policía Local solo tendría "carácter puntual" y podría iniciarse "de oficio o a requerimiento de la Autoridad Portuaria". Las actuaciones de oficio exigirían "comunicación previa" al Puerto, que en caso de tomar la iniciativa para pedir apoyo debería llamar al 112.

Sobre la zona de libre acceso se precisa que "no deja de pertenecer al dominio público portuario y de estar sujeta a un régimen jurídico especial que, si bien no impide el ejercicio de las competencias que correspondan a otras administraciones, si exige informar a la Autoridad Portuaria de los hechos que se produzcan en la misma".

Por ello "la actuación de la Policía Local no precisará de comunicación previa a la Autoridad Portuaria pero, para evitar cualquier perjuicio en el iránsito portuario de mercancías y viajeros, se informará con antelación a su Centro de Control de todas aquellas actuaciones que puedan afectarlo".

La demanda de servicios de la Policía Local por parte de la Autoridad Portuaria o de un particular en las zonas de libre circulación se articularían "a través de llamada telefónica a la Central de Comunicaciones del 112", que aplicaría "el correspondiente protocolo de llamada según la índole del servicio o emergencia".