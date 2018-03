Aróstegui: “Solo con el pollo que están montando en la Gran Vía se compraban 360.000 libros de texto”

Era una sesión de control al Gobierno relativamente tranquila, en ocasiones soporífera. Hasta el último punto del orden del día en el que el grupo parlamentario Caballas exigía una explicación a que el anunciado plan de gratuidad de los libros de texto no fuera realmente universal y cubriera todos los gastos de todos los libros y no solo de las asignaturas troncales y para unas edades sí y otras no.

Una explicación que ya dio de antemano el portavoz localista, Juan Luis Aróstegui: “Porque no les da la gana”. “Solo con el pollo que están montando en la Gran Vía se compraban 360.000 libros de texto”, comparó Aróstegui, recordando además, que Ceuta es una ciudad de 80.000 habitantes que maneja un presupuesto de 300 millones de euros. Una comparación con la Gran Vía que provocó no pocas risas burlonas en la bancada popular. “Ríanse lo que quieran, también de los niños que no tienen para estudiar, ríanse, que es mejor poner farolitas y fuentecitas para que Vivas esté feliz y contento”.

Aróstegui afeó al Gobierno popular que digan que la educación es un pilar básico pero “no lo piensan”, sentenció acusando a los populares de “verdaderos antipatriotas” y calculando que si no dan una ayuda universal para que todos los alumnos ceutíes tengan los libros de texto y el material escolar gratis “es porque no quieren, les importa un rábano la gente que vive aquí, pero el día que inauguren la Gran Vía irán con sus banderitas diciendo qué patriotas somos”.

“Un gran paso”, para el PP

Según los cálculos de Caballas, el coste mínimo del material escolar rtonda lo 250 euros y el Gobierno concede 130. “Solo seis euros menos que lo que da la Junta de Andalucía”, replicó el consejero de Educación, Javier Celaya, insistiendo en que era “un gran paso” y que la universalidad que pretende Caballas es el objetivo. Celaya recordó que, de momento, con el presupuesto que hay alcanza para las cinco asignaturas troncales del segundo ciclo de primaria e infantil. “Ceuta va a ser pionera en la gratuidad de los libros de texto en infantil”, defendió el consejero de Educación.

¿Por qué no en Secundaria?

Celaya explicó que si no se ha implantado también en Secundario es “porque el presupuesto no es un chicle” y, además, al entrar en cuarto año de la implantación de la LOMCE pueden cambiarse ya los libros de texto con lo que se estaría subvencionando la compra de material que solo tendría un año de uso y que no podrían reutilizarse en el sistema de Banco de Libros.

Una rigidez presupuestaria que Aróstegui rebatió recordando "dos ejemplos recientes" que desmienten esa afirmación: los 300 euros en la campaña publicitaria adosada al helicóptero de Hélity y los 600.000 para ampliar el contrato de limpieza viaria.