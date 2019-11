La Asamblea coincide en la necesidad de poner en marcha un nuevo Plan Estratégico de Turismo

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles por unanimidad a propuesta del MDyC terminar los trabajos de elaboración de un Plan Estratégico de Turismo que renueve al confeccionado en 2001, “el único” implementado por la Administración autonómica durante los 20 años de Vivas al frente del Ejecutivo, según ha lamentado el diputado localista Youssef Mebroud en la defensa de su iniciativa.

El proponente ha hecho hincapié en que el programa 'Ceuta por 16 euros' solo ha conseguido traer 30.260 turistas de fin de semana “en lugar de los 125.000 que se esperaban”. “Apenas se alcanza el 25% de lo previsto mientras las plazas hoteleras ocupadas los fines de semana también han caído hasta 21.000 este año, una cifra preocupante, ya que o bien el problema para atraer visitantes no es el precio del barco o bien Servicios Turísticos no ha sabido vender el producto, que es lo que nosotros opinamos”, ha ampliado Mebroud, quien ha lamentado que “tenemos muchos elementos que explotar y no lo hacemos”.

El consejero de Economía, Alberto Gaitán, le ha contestado que en realidad ya se está trabajando en un documento de esa naturaleza para el periodo 2020-2021 y ha esbozado las líneas de trabajo en Turismo del Gobierno local, por un lado a través del estudio encargado a una consultora sobre posibles yacimientos económicos de desarrollo para Ceuta. “Desde 2017 el gasto en políticas turísticas ha crecido casi un 20%, el doble que el Presupuesto global de la Ciudad, y el año próximo ese esfuerzo se va a seguir intensificando”, ha anunciado el miembro del Ejecutivo.

La Ciudad también aspira, entre otros objetivos, a "mejorar el posicionamiento" de la 'marca Ceuta', a impulsar la colaboración público-privada en el sector, a lanzar una campaña de comunicación y otra de sensibilización, a elaborar una nueva estrategia de márketing y a ampliar la oferta para quienes visiten Ceuta en el campo náutico, cultural, deportivo, de congresos, de compras, gastronómico, de ocio, militar, religioso...

El portavoz del PSOE, Manuel Hernández, ha recordado que otros grupos políticos han planteado a la Corporación en anteriores legislaturas iniciativas similares y ha apostado por derivar el asunto al Consejo de Administración de Servicios Turísticos, ya que ha coincidido en que el sector “necesita más medidas y más recursos económicos”.

Ali ha advertido que "si queremos ser una ciudad turística tenemos que tener vida los fines de semana, no una localidad fantasma de la que todo el mundo se va los viernes”

Carlos Verdejo (Vox) ha apostado por “profesionalizar” la gestión de Servicios Turísticos, donde “faltan técnicos especializados”, según ha recalcado, aunque el Gobierno ha defendido que la plantilla de la sociedad “hace su trabajo lo mejor posible”. “La excusa del barco cada vez lo es menos y esperamos que, si finalmente se redacta este nuevo Plan Estratégico, se tenga en cuenta nuestra apuesta por el turismo castrense”, ha sugerido.

Para Ali el turismo también puede ser “una alternativa” al modelo económico tradicional de Ceuta “que se viene abajo”, pero ha reivindicado que “nos lo creamos”. “Si queremos ser una ciudad turística tenemos que tener vida los fines de semana, no una localidad fantasma de la que todo el mundo se va los viernes”, ha advertido el electo de Caballas, que también ha reclamado medidas para “arreglar” la frontera y poder atraer visitantes del Reino alauita.

“También hay que ser innovadores, plantear algún tipo de baza turística alrededor de nuestra diversidad... Si el Plan no va acompañado de voluntad real por hacer las cosas no servirá absolutamente para nada, como todo lo que aprobamos en este Pleno”, ha señalado.