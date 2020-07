Atribuyen a Redondo nuevos audios contra la escolarización de “moritos” y la “panda de golfos” del PP

La cadena de divulgación pública de presuntas grabaciones del presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha sumado este lunes dos nuevos capítulos con sendos audios en los que, en una fecha y contexto desconocidos, arremete contra la escolarización de niños de la comunidad musulmana y repudia a “los sinvergüenzas de Juan Vivas, de Emilio Carreira, de Fernando Ramos”, y a “toda la gentuza que tiene colocada como directores generales, como viceconsejeros, como miembros de su equipo de Gobierno”.

El segundo grupo de la oposición en la Asamblea, que tras la filtración de otro audio atribuido supuestamente a Redondo con burlas sobre la Comunidad Hindú lo enmarcó en los “continuos intentos viles y cobardes, todos ellos amparados en el anonimato y basados en la manipulación y en la difamación, de extorsión y chantaje, que vienen padeciendo nuestros diputados” , ha respondido esta vez que ante "cualquier difusión que se impute a un miembro de Vox sin tener la certeza de que se trata de esa persona, se va a presentar denuncia por acoso continuado".

En el más corto de los nuevos mensajes de audio filtrados a los medios de comunicación el interviniente, supuestamente Redondo, dice: “Ojalá pudiera volver a hace 30 años, al día en el que metieron a los tres primeros moritos en mi clase y vino la maestra a darnos una charla sobre la convivencia, sobre el respeto a otras culturas y religiones... Tenía yo por entonces 11 años, lo recuerdo perfectamente. Tenía que haberle dicho a la maestra en ese momento: 'Hija de la gran puta, no sabes la que nos estáis metiendo encima”.

El otro, el orador se explaya sobre la diferencia existente entre su partido y el PP: “A los responsables de Vox en Ceuta no los conoce nadie, somos personas dedicadas a nuestros estusdios, a nuestra profesión, y no tenemos ningún tipo de pasado político de ningún tipo. Pero vamos, de ningún tipo. Y por supuesto no tenemos nada en absoluto que nos puedan reprochar”.

A renglón seguido matiza: “El único punto flaco que tenemos, sí, es cierto, es Carlos Alonso y la mujer [María Claudio Avendaño, que como el primero dejaron Vox a finales de 2018] . Vale. Me parece perfecto, pero ya te digo, por muy estirado y por muy malandrín que pueda llegar a ser el amigo Carlos Alonso, ni punto de comparación con los sinvergüenzas de Juan Vivas, de Emilio Carreira, de Fernando Ramos, de toda la gentuza que tiene colocada como directores generales, como viceconsejeros, como miembros de su equipo de Gobierno... O sea, ni punto de comparación”.

Para terminar, recomienda oídos sordos: “Que a mí venga un tío y me diga 'es que la gente que vosotros téngáis no sé qué y no sé cuanto'. Mira, ese tío no ha tenido nunca intención de votar a Vox, jamás, jamás. Y si suelta eso en un comentario en el Facebook o en el digital lo único que hace es con intención de fastidiar, de desanimar, de servir precisamente a nuestros enemigos. Osea, que no, no os dejéis llevar, que Carlos Alonso, que sí, que esto esto y lo otro: todos los que están en el Gobierno, todos sin excepción, son una panda de sinvergüenzas y de golfos, eso no os quepa la menor duda. Pero vamos”.