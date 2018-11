El billete de autobús costará 85 céntimos desde el 1 de enero si 'Hadu-Almadraba' sube sueldos antes

El billete ordinario de autobús costará 85 céntimos a partir del 1 de enero de 2019, cinco más que desde febrero de 2012, la última vez que se actualizó, y la especial de Feria 95 céntimos, también cinco más que el último verano, si antes hay acuerdo sobre el Convenio Colectivo de la empresa. Así lo ha aprobado este lunes el Pleno de la Asamblea con el apoyo del PP y Caballas y la abstención del resto de la oposición ante un gran número de trabajadores de la concesionaria del servicio, cuya plantilla mantiene una amanaza de huelga para diciembre.

El consejero competente, Jacob Hachuel, se ha comprometido a petición de Caballas a que si la compañía no pacta un nuevo Convenio Colectivo satisfactorio con los sindicatos el Acuerdo Plenario nunca aparecerá en el BOCCE y por tanto nunca será efectivo después de escuchar a Aróstegui alertar de que subir tarifas sin incremento salarial sería "un enriquecimiento injusto para la empresa a costa de las personas más humildes".

'Hadu-Almadraba' prometió en su momento elevar retribuciones un 3,2% siempre y cuando se actualizase la inflación en sus tickets pero ahora solo ofrece, según Caballas, un 1,5%, con lo que se ampliaría su margen de beneficio, ya de por sí elevado a ojos del PSOE y el MDyC.

La secretaria general de la Asamblea ha avalado la legalidad del pacto y de la redacción dada a la propuesta con la transaccional de Caballas pese a que Hamed (MDyC) ha intentando cuestionarla, por lo que ha prosperado sin ningún voto en contra y tras dos horas de debate.

Tras una avalancha de críticas de la oposición, el titular de Gobernación ha terminado admitiendo el "condicionante" de Caballas y obligando a casi toda la oposición a cambiar el sentido de sus votos. El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, ha resaltado el primero que la empresa parece, a tenor de sus resultados siempre positivos, hasta con reparto de dividendos entre sus accionistas, tener "músculo económico más que suficiente" para atender las reivindicaciones de su plantilla en materia de incremento de retribuciones. Además, el socialista ha opinado que encarecer el transporte público "es un error" tanto en términos medioambientales como sociales.

"Esto está hoy aquí porque hay anunciada una huelga, si no no lo estaría", ha advertido Aróstegui, que ha recordado al Gobierno que ya ha "tropezado" con esa misma "piedra" tanto en Urbaser como en Trace resolviendo conflictos laborales "con fondos públicos y Acuerdos Plenarios". El localista también ha denunciado que en el expediente no se tenga en cuenta "la bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de la que se beneficia la empresa o la subvención al combustible".

"Si todo se trata de subir tarifas para que la empresa haga lo mismo con los sueldos deberían tener al menos la garantías de que eso sucederá", ha añadido Aróstegui, que al alertar de que esta medida perjudica sobre todo a las "familias que cuentan hasta el último céntimo" se ha indignado con las risas de la bancada del PP. La coalición pidió primero que el asunto quedase sobre la mesa "hasta que la empresa demuestre con cifras que necesita este incremento de tarifas para actualizar los sueldos [un 3%-3,5%] como se comprometió y para tener un volumen de beneficios razonable" y después, con éxito, que no entre en vigor si no hay acuerdo social con los sindicatos.

Fatima Hamed (MDyC) también ha considerado la subida "una dádiva" para 'Hadu-Almadraba' que, según sus estimaciones, supera la evolución de la inflación durante el último lustro. El portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, que siempre tuv pensado abstenerse, ha reprochado al PP que cocinase en solitario con la concesionaria esta subida de precios, que a ojos de la Intervención "es una decisión política" cuyos efectos negativos ha limitado al destacar que el bonobús sigue costando lo mismo.

Hachuel ha visto al común de la oposición intentando "la cuadratura del círculo" para "criticar sin impedir" la actualización de tarifas y el consiguiente incremento de sueldos que se prevé. El consejero también se ha comprometido a estudiar, a petición de Ciudadanos, cómo subvencionar la subida de precios de Feria para que no sea efectiva en la cuenta de resultados de la empresa.

Tarifas "un 30% bajo la media nacional"

Según el consejero, el precio del billete ordinario (no se alteran los de los bonos ni ninguna otra tarifa) seguirá estando aproximadamente un 30% por debajo de la media nacional. Para la empresa la actualización de la tarifa ordinaria era "la única solución" para "poder acercar posturas con los trabajadores en la actual negociación del Convenio Colectivo y estudiar la próxima inversión en elementos de transporte”.

A pesar de esta subida del 6,3% en el billete sencillo, que supone el 74% de la facturación total de la empresa (el resto procede de las tarjetas bonificadas por la Ciudad y del bonobús), el aumento global del volumen de negocio de la empresa (4,7%) estaría muy cerca de la evolución del IPC acumulada (4%) y la tarifa local seguirá un 32% por debajo de la media de las 38 principales ciudades españolas (solo en Linares, Logroño y Lugo es más barata).

El Gobierno de Vivas prevé transferir a 'Hadu-Almadraba' el año próximo a la compañía 350.000 euros para sostener los convenios que permiten a determinados colectivos socialmente menos favorecidos (estudiantes, parados trabajadores con sueldos bajos, pensionistas y jubilados) acceder a precios más reducidos al servicio.

'Hadu-Almadraba' lleva al menos desde 2015 asegurando que cierra cada ejercicio sin beneficios e incluso con pérdidas, lidiando con “una situación de inviabilidad económica" y exigiendo a la Administración que restablezca el "económico-financiero" de la mercantil para hacer posible la continuidad con la concesión administrativa.

‘Hadu-Almadraba’ se quedó el año pasado al borde de caer por primera vez de los 5 millones de pasajeros, límite que superó por apenas 1.067 personas. Solo entre enero y junio de este año ya había perdido otros 33.149 usuarios con respecto al mismo periodid el año anterior. La compañia achaca estas "bajadas” a la situación en "el entorno de la frontera" ya que en paralelo "se ha registrado una subida en el uso de tarjetas escolares, jubilados y pensionistas”. Entre 2016 (5,06 millones) y 2017 el servicio perdió casi 100.000 usuarios. El ejercicio 2015 se había cerrado con 5,19 millones de transportados.

3 taxis para movilidad reducida

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes con el voto a favor de todos los grupos políticos (PP, PSOE, Caballas, MDyC y Cs) la propuesta elevada por el Gobierno de la Ciudad para conceder de modo definitivo tres nuevas licencias de autotaxi con características especiales de accesibilidad para personas con movilidad reducida o discapacidad.

La propuesta llegaba después de haber pasado tanto por Comisión como por una Mesa de Contratación que tras la convocatoria baremó los méritos de los candidatos resultando ser los adjudicatarios: Mohamed Mohamed, José Gaona y Mohamed Ahmed, según ha explicado el titular de Gobernación y responsable de transportes, Jacob Hachuel.

Hachuel ha repasado que en el camino para la concesión se escuchó a todas las partes implicadas, no sólo el gremio de taxistas sino también las asociaciones de personas con movilidad reducida o discapacidad y al propio IMSERSO. Todos los grupos han votado a favor. El portavoz del PSOE, Manuel Hernández, ha reclamado más actuaciones en la materia reprochando al Gobierno que no haya hecho lo suficiente por lograr la igualdad de este colectivo en 18 años al frente del Gobierno. El de Caballas, Mohamed Alí, ha expresado sus dudas sobre la fecha de algunos de los documentos en el expediente y desde el MDyC y Cs se ha votado a favor casi sin objeción alguna.