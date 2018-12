Bravo asume que no ha llegado su momento para suceder a Juan "Messi" Vivas

El diputado nacional por Ceuta, Juan Bravo, presunto candidato a reemplazar a Vivas como aspirante a presidente de la Ciudad, ha sido este sábado más contundente de lo que se le había escuchado hasta ahora en relación con esa hipótesis, sobre la que solo pende la duda de si él ha sido el principal impulsor o si principalmente le han querido aupar sus afines en Ainara.

Bravo ha dicho que a él "nadie" le ha pedido ser presidente de la Ciudad aunque se ha sentido "profundamente halagado" por quienes le sueñan en ese puesto reemplazando nada menos a Vivas, a quien en política, por sus cuatro mayorías absolutas encadenadas, ha equiparado con "Messi" en el fútbol.

"Nadie" se lo ha pedido y, aunque así fuese, ha venido a decir que no se ve aquí. "Creo que no soy la persoan adecuada para dirigir la Ciudad y que puedo aportar más ahora en Mdrid, no solo por mi relación personal con Pablo Casado y Teodoro García sino también por cóm se valora mi trabajo en un campo como la I+D+i", ha remarcado Bravo en la sede del PP ceutí junto a los dos senadores locales.

El diputado ha avanzado, además, que Casado prevé pasar por Ceuta "antes del 12 de enero" para "proclamar" alc candidato local del PP en una ronda que le llevará por todas las Autonomías.

La militancia local del partido no tendrá, eso sí, ni voz ni voto. Una vez que Vivas ha despejado cualquier duda sobre su disposición a volver a liderar la plancha del PP y después de que el Comité Ejecutivo local le respaldase como tal, solo falta que Casado le bendiga como tal. Después tocará hacer la lista completa y que Génova le dé su visto bueno.