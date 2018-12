Búscome vuelve a reclamar al Gobierno que actualice el Plan de Igualdad, obsoleto desde 2016

Búscome ha vuelto a insistir en una de sus reivindicaciones periódicas y así, se ha preguntado "¿cómo es posible que la Ciudad asuma un compromiso con la igualdad, cuando tiene un plan obsoleto al que no le ha dado cumplimiento? El Plan de Igualdad de la Ciudad Autónoma tenía una vigencia hasta el 2016, vamos a comenzar el 2019 y no sabemos, al menos de manera pública, nada de su evaluación, mucho menos del borrador del nuevo Plan".

Búscome ha asegurado que "tendríamos que estar ahora hablando del V Plan, pero seguimos anclados en el III, un plan que abarcaba del periodo 2013 al 2016, con vigencia de cuatro años. Eso sí, luego a los representantes les gusta hacer ver que apoyan la lucha contra el patriarcado, pero esta lucha se consigue con políticas de calado, algo que no existe en Ceuta".

La asociación también ha manifestado que "no podemos apoyar en un Pleno el cumplimiento de un Pacto de Estado por la Violencia de Género a nivel general, a propuesta de un partido, y luego carecer de uno propio en Ceuta. Además, una vez más se han elaborado unos presupuestos sin la perspectiva de género, tal y como marca la Ley, y no ha existido ningún grupo de la Asamblea que se lo haya exigido. Tampoco sabemos cómo van a influir los presupuestos en las políticas de igualdad, pues éstas se basan en las mismas acciones de siempre, que no resuelven el problema real ni de base".