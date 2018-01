Ciudadanos denuncia la falta de actualización de la aplicación de promoción turística 'Ceuta Sí'

Ciudadanos (Cs) de Ceuta ha denunciado este lunes que "Servicios Turísticos parece haberse despreocupado de dar un buen uso a la aplicación móvil que con el nombre 'Ceuta.Sí' tiene contratada por importe de 2.888,50 euros con una operadora de sistemas operativos móviles, en concreto ATM desde el 2016" a pesar de que, según la formación naranja, "el contrato obliga a la adjudicataria al mantenimiento de la aplicación durante cuatro años y a implementar el acceso vía web al gestor de contenidos para facilitar de una forma sencilla y manejable las actualizaciones necesarias”.

Para Cs "el problema surge cuando el gestor de contenidos, Servicios Turísticos, no hace su trabajo, es decir no actualiza la información y ésta termina por convertirse en errónea o simplemente está incompleta".

Así, en la pestaña 'Noticias' se accede a información sobre la participación de Ceuta en FITUR "pero del año pasado"; en la de 'Bares y Restaurantes' se promocionan nombres de locales "que ya no existen"; y en la sección 'Comprar' no aparece el nombre "ni de un solo comercio". "Si pinchamos en 'Dormir' vemos una relación de hoteles pero no de hostales y pensiones, que también tienen su demanda", ha ejemplificado.

Ciudadanos ha reclamado al Gobierno "qu se dedique menos a declaraciones grandilocuentes en materia turística y dé soluciones a problemas tan simples como tener actualizada la aplicación para dispositivos móviles que ellos mismos han contratado y que no deja de ser un servicio más para los ciudadanos, sean turistas o no".