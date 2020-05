Caballas acusa a Vivas de “liquidar” el programa de gratuidad de libros de texto ”por motivos políticos”

El líder de Caballas, Mohamed Alí cree “muy grave” e “inaceptable” que el Gobierno de Vivas haya “liquidado casi reducido a cenizas” el programa de gratuidad de libros de texto y que lo haya hecho como respuesta a las transferencias del Estado de 2019 que aun no han llegado, lo que a su juicio es una “decisión ideológica y política” que contraviene “no solo el convenio sino también la realidad social y educativa de la ciudad de Ceuta, una ciudad marcada por el fracaso escolar, por la pobreza, que hace que muchos alumnos no puedan disponer del material suficiente para afrontar el curso escolar”.

Alí recuerda que el convenio de Ciudad y Ministerio de Educación, concretamente en el apartado 3.1 c sea recoge claramente la elaboración del programa de gratuidad de libros de texto y propone soluciones alternativas a la falta de fondos. Desde Caballas proponen usar las partidas destinadas a eventos que no se van a celebrar o que nos prescindibles, como el presupuesto destinado a las fiestas patronales, ya suspendidas, o la Musal-la, que no se ha celebrado.