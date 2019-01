Alí recuerda a Casado sus “infames” declaraciones en las que afirmaba que “en España no se matan corderos en casa”

Caballas amenaza con amargar la visita de Pablo Casado a ceuta y recuerda al líder popular que "no es bienvenido". Caballas ni olvida ni perdona las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado en alusión a los musulmanes que viven en España, recordando que "aquí no se matan coorderos en casa o respetan las costumbres occidentales o se equivocan de país". La coalición recuerda que las tradiciones musulmanas en ceuta "también son tradiciones españolas". Así lo subraya en un 'meme' difundido por whatsapp en el que recuerda a Casado que no es biernveido en Ceuta, una ciudad española en la que casi la mitad de sus vecinos es musulmán.

Unas declaraciones calificadas de "infames" por el líder de Caballas, Mohamed Alí y que, a su juicio, "obedecen al discurso del odio, la xenofobia y el recismo" y suponen "una quiebra de la convivencia" y "el menosprecio a la cultura de España y los españoles". Desde Caballas retan a los populares a decir si "avalan" estas declaraciones. "En Ceuta no tiene cabida el discurso del odio, del racismo y exigimos al PP una rectificación", reclama Mohamed Alí.