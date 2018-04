Caballas carga contra el desprecio a los ceutíes musulmanes del Gobierno, que cree que "no comparte el presidente"

También ha puesto en la picota que Vivas repita una y otra vez que el Estado tiene soluciones para la frontera "cuando lo único que hemos visto es una obra que ha comenzado cortándose un carril de una carretera colapsada a diario sin ninguna alternativa ni segundo paso, del que incluso se atraven a decir en el Pleno que no saben 'nada".

La problemática de los MENA ha servido al localista para alertar al PP del riesgo que supone dejar crecer si no alimentar la "criminalización" de "un colectivo de unos 60 ó 100 jóvenes según sus propias estimaciones, no la solución para la pobreza infantil de Marruecos", un país en cuyas reuniones bilaterales con España ha preguntado al presidente por qué no participan Ceuta y Melilla, "un tema en el que deberían hacer valer la defensa de nuestra españolidad".

"Ustedes tienen que gestionar, no delegar en Tragsa, donde tenemos una acción, todo el Plan de Barriadas de la Administración: diga por qué renuncia a los concursos y a la transparencia en favor de la encomienda a doquier y sin control a una empresa que se encarga hasta de reformar colegios mientras acumula un año de retraso en la rehabilitación de la antigua UNED", ha saltado Ali, que no ve ningún "síntoma de recuperación" en que vengan franquicias a Ceuta, de lo que ha presumido Vivas, "mientras cierran empresas históricas locale".

El líder de Cabalas ha animado al presidente a ir a la Notaría "a enterarse de la realidad de la ciudadanía, que no es la suya paralela". "Para su 'apuesta' por la Unidad de Radioterapia tuvimos que reunir más de 6.000 firmas, pelearnos con sus supuestos amigos del Ministerio... No nos venda la moto con Madrid porque si sus fotos no vienen acompañadas de hechos, de poco valen", ha exigido.

Sobre el servicio de limpieza pública viaria que tiene "frustrado" a Vivas por no poderle meter más dinero, Ali ha instado al Popular ha asumir su "responsabilidad con el modificado que dio un millón de euros más al año a la empresa que presta un trabajo que deja mucho que desear". "En septiembre prometieron hacer una auditoría en dos meses y nada sabemos... ¿Ocultan algo? ¿Qué pasa? Con la limpieza no se puede jugar y si están superados, dígalo sin dar más vaivenes", ha ejemplificado las "malas praxis" de la gestión del PP.

Entre los "déficits rutinarios de la casa" ha anotado "los incumplimientos sistemáticos de los Acuerdos Plenarios, de cosas que afectan a la gente como en el caso de González de la Vega, donde se promueve un desahucio encubierto". "Ustedes deben estar para resolver problemas a la gente, no para crearlos, y lo que se aprueba aquí hay que intentar al menos llevarlo a la práctica", ha reivindicado el fin de la "estafa" política a la ciudadanía del PP.

"Que el ministro de Fomento diga tras verse con usted que va a 'estudiar' el abaratamiento de la travesía del Estrecho que llevamos décadas pidiendo es un cachondeo, como el refuerzo de las dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional que anuncia para que le dsmientan a los dos días", ha cuestionado Ali las supuestas "buenas relaciones" de Vivas con el Ejecutivo de Rajoy.

Para terminar, el portavoz de la coalición ha exigido al Gobierno que para "prevenir la fractur social" y atajar sucesos "lamentables" como los apedremientos en el Príncipe "se tomen decisiones de verdad, no se mire hacia otro lado cuando los servicios públicos dicen que no suben más". "¿Tratamos a todos por igual o discriminamos a algunos? Ese es el problema", ha concluido Ali, que ha echado en falta "entusiasmo y autocrítica".

"No soy el único que se repite"

Una parálisis y una mirada hacia el pasado de la que se defendió el presidente Vivas: "No soy el único que se repite", recordó reprochando al portavoz localista que lleva diez años también con los msmos reproches defendió su concepto de leltad institucional. "No me considero el Capitán Trueno pero no confunda mi falta de estridencias con la sumisión", reivindicó Vivas, declarándose "amigo de la lealtad y enemigo de la confrontacion"

"No hay abandono en el tema de los MENA", rebatía al respecto el presidente de la ciudada autónoma, "Ceuta no es una ciudad xenófoba, Ceuta es un modelo de convivencia y de acogida y esta Admnistración un modelo de seguridad, al capitulo de MENA se dedican 3,4 millones de euros".

En defensa de la Gran Vía

"Van a por la Gran Vía por lo civil o por lo criminal buscando la división, la madre de todos los males de Ceut", defendió el presidente, negando el sesgo histórico del que acusaba Alí a su Ejcutivo: "Me siento muy orgulloso de la Ceuta islámica, no sabe el empeño que pusimos en sacar adelante la Puerta Califal, el yacimiento de Huerta Rufino, las Murallas Meriníes...". Un sesgo cristiano que niega la herencia árabe qe es "un invento de ustedes para tratar de crear división, elrechazo y el resentamiento, donde hay division hay destrución y en Ceuta sería irreversible".