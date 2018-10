Caballas cree que la intención de devolver las competencias de Menores "desprestigia" a la Ciudad

Caballas pedirá al Gobierno de Vivas en el próximo Pleno "que explique las razones por las que pretende renunciar a las competencias en materia de Menores, cómo y cuándo piensa hacerlo y si ha previsto las consecuencias que esta decisión acarrearía". La coalición ha tomado esta iniciativa parlamentaria después de que los del PP, "mediante la técnica de la filtración interesada", hayan hecho llegar estos días a la opinión pública su intención de devolver esas competencias".

"Resulta desde todo punto de vista un giro sorprendente porque en febrero el mismo Gobierno dijo estar 'muy orgulloso' y 'satisfecho' con su política de Menores", recuerda la formación localista, que remarca que "cuando no han transcurrido ocho meses desde entonces, el Ejecutivo se declara políticamente insolvente y se apresta a iniciar un proceso de reversión inédito en la historia de España".

Para los de Mohamed Ali, lo que en realidad hace la Ciudad es "una declaración de incompetencia en toda regla". "Lo cierto, con datos objetivos y hechos probados, es que el fracaso del Gobierno en la política de Menores no se debe a circunstancias sobrevenidas, imprevistas o incontrolable, sino a una evidente falta de interés y una exhibición de irresponsabilidad intolerable", estima Caballas.

A juicio de la coalición "sólo así se pueden explicar hechos como la precariedad e insuficiencia de las plantilla, la ausencia de inversiones, la falta de aplicación de programas de intervención, etcétera". El Gobierno "se ha limitado a hacer los mínimo imprescindible para no ir a prisión denunciado por la Fiscalía, a desgana y sin recursos" y "basta para corroborar esta afirmación con hacer una somera evaluación sobre los recursos aplicados para atender a los MENA que se resisten a ingresar en 'La Esperanza".

"No se puede entender que no exista ni un solo especialista y todo la intervención descanse sobre una persona contratada a través de un Convenio con una Universidad: parece una auténtica broma", añade Caballas, que opina que "sólo se puede decir, con un mínimo rigor, que un Gobierno está “desbordado” cuando tras aplicar todos los recursos posibles para la solución de un problema, no lo consigue".

Este "no es el caso" porque "el Gobierno, desde el primer momento, ha renunciado a ejercer su responsabilidad con la determinación que la situación requería". En su lugar, "ha sustituido la acción política por la verborrea más preocupado por el qué dirá la opinión pública que por resolver la situación de los menores". Así, "la última ocurrencia ha sido amenazar (o "pedir socorro") al Estado con “endosarles” el problema". Para Caballas "todo esto es muy poco serio y supone un fuerte desprestigio no sólo para el Gobierno sino para la propia institución".