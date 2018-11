Caballas critica las estructuras prefabricadas ("iglús") que desahogarán 'La Esperanza' de hasta 60 MENA

Caballas ha criticado este mrtes que las estructuras prefabricadas, a las que se ha referido como "los famosos iglús", contratados como solución de emergencia por el Gobierno de la Ciudad para desahogar hasta de 60 menores extranjeros no acompañados (MENA) el Centro de 'La Esperanza' "no van a atender a todo el exceso existente y no van a resolver el desborde denunciado por el Ejecutivo". Además, "no tienen ni aseos ni taquillas y los menores tendrán que salir fuera para asearse y cambiarse".

"El Gobierno de Vivas no ha querido construir un centro apropiado y, sin embargo, ha contratado a una empresa por 1,5 millones para la instalación de los iglus y la gestión del servicio de atención durante 9 meses, plazo en el que todos sabemos que la situación no se va a solventar, con lo que la cantidad del contrato se incrementará considerablemente", ha indicado la coalición en un comunicado público.



Caballas ha insistido en que, pese a las obras acometidas, "el centro 'La Esperanza' se cae a trozos, presenta vicios ocultos, y pese a haberlo hasta en 3 ocasiones, el Gobierno no ha querido actuar adecuadamente". Además, su personal "está desbordado, es insuficiente y desarrolla su labor en unas condiciones lamentables pero pese a habérselo pedido al Gobierno en varias ocasiones siempre ha rechazado la posibilidad de ampliar y mejorar la plantilla".

Además, los de Mohamed Ali han indicado que "la empresa contratada [SAMU] va a ser la encargada de poner el personal que va a gestionar los iglús, por eso es imprescindible que la contratación del mismo se haga mediante convocatoria publica". Caballas dice que "en Ceuta hay muchos jóvenes en paro que son educadores sociales, trabajadores sociales, maestros, psicologos, tecnicos, monitores, etcétera, que merecen una oportunidad".