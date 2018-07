Caballas denuncia que un error de cálculo tiene paralizada la obra del Díaz Flor y hay que rehacer el proyecto

Desde Caballas, Mohamed Alí no esconde su “sorpresa y estupefacción” al escuchar al Gobierno decir que las obras van bien, “cuando están paradas”. Alí señala que “ha habido un problema de diferencia de cotas que no se han tenido en cuenta y ahora hay que modificar el proyecto, habrá que ver si no nos cuesta más dinero”.

“Por mucho que corra el Gobierno lo único que está haciendo es ejecutar mal las obras, con deficiencias y prisas, prueba de ello es el Díaz Flor”, apunta Mohamed Alí que reclama al Ejecutivo de Vivas que aclare los plazos y garantice que no supondrá sobrecoste.