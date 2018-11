Caballas denuncia que el Gobierno encarga al Plan de Empleo lo que debería hacer TRACE

“Resulta que los ciudadanos de Ceuta pagan 18 millones de euros al año para que su ciudad esté limpia, pero como no es así, el Gobierno manda a personal del Plan de Empleo a hacer lo que ya pagamos”, lamenta Mohamed Alí desde su cuenta de Twitter, calificando de “nefasta” la gestión del Ejecutivo de Vivas. Ceuta.

Recuerda Alí que la Ciudad ya paga un servicio de limpieza y si no cubre las expectativas, subraya, "el Gobierno debe actuar conforme a la Ley, conforme al pliego" y no recurrir al uso "fradulento" de los Planes de Empleo. Desde Caballas instan al SEPE y a Delegación de Gobierno a tomar cartas en el asunto para que se cumplan los programas operativos del Plan de Empleo y no se use de forma iregular a los desempleados contratados.