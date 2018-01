Caballas denuncia que el video y las infografías promocionales han costado 30.000 euros

La Coalición Caballas no cesa de sumar “tropelías e irregularidades” en el proyecto de reforma de la Gran Vía, Plaza de África y Jáudenes, contratado mediante encomienda de gestión a la empresa pública TRAGSA. A la falta de proyecto de obra, que exige la Ley de Contratación Pública, añaden ahora el gasto de 30.000 euros por el vídeo y las infografías para la recreación digital del proyecto, que también se ha encargado a TRAGSA.

“Ya no solo es el despilfarro que supone y que se salten la ley es un gobierno que no entiende las claves de esta ciudad”, lamenta Mohamed Alí, líder de Caballas. “La capital del paro y la pobreza no puede permitirse una obra de lujo innecesaria que además contraviene las normas urbanísticas y la Ley de Contratación Pública”, denuncia.

La concepción de la obra, que invertirá 7,8 millones de euros según el Gobierno (9 millones según Caballas) es la prueba palpable, juicio de la coalición, que el Ejecutivo de Vivas “da la espalda a la realidad de la ciudad y le toma el pelo a los ciudadanos”. La prioridad, a juicio de Caballas, no está en “adornar” las calles de los distritos que pueden darle votos, sino luchar contra el 70 por ciento de paro juvenil, combatir fieramente la pobreza, o dotar a Ceuta de infraestructuras necesarias para la ciudadanía.