Caballas exige al PP que no intente "regularizar sus caprichos" con el personal de la Ciudad con una RPT

Las prisas que le han entrado al Gobierno de Vivas "después de tres décadas esperando la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)" de la Ciudad Autónoma disgustan tanto a Caballas como a los sindicatos. A juicio de la coalición, el Ejecutivo local del PP se ha "descolgado" ahora "con un documento entre esperpéntico y humorístico entregado en Mesa Negociadora y conocido por los partidos de la oposición a través de los medios de comunicación que pretende que entre en vigor el 1 de abril".

Para los de Mohamed Ali "la aprobación de este documento es competencia del Pleno de la Asamblea" y no del Consejo de Gobierno, que se apoya para apropiarse del trámite en "una delegación de hace más de un cuarto de siglo, tiempo durante el que ha cambiado incluso la ley en la que se fundamentaba" para "impedir que los grupos de la oposición, que representamos el 48% del Pleno, tengamos acceso no ya a debatir sino incluso a conocer un documento cuya envergadura e importancia no es preciso explicar".

A juicio de Caballas, de la lectura en la prensa del documento propuesto a los sindicatos se deduce que, lejos de ser el fruto de un análisis serio y riguroso sobre la configuración de la Administración local desde los principios de eficiencia y eficacia, y la posterior valoración objetiva de cada uno de los puestos de trabajo; se trata simplemente de un intento de regularizar la situación actual, consecuencia de una política de recursos humanos desordenada, improvisada y caprichosa inexplicablemente sostenida en el tiempo".

Por ello, la formación localista propondrá al Pleno "retirar la propuesta de RPT presentada a los sindicatos en la Mesa General de Negociación" y "someter a la consideración de los Grupos Políticos en el seno de la Comisión Informativa correspondiente la propuesta de RPT para su debate y aprobación en su caso como paso previo al proceso de negociación con las organizaciones sindicales representativas".