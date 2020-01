Caballas insta al Gobierno a que denuncie los mensajes racistas y éste cree que no es el momento

Caballas reclama al Gobierno de la Ciudad que se persone en el procedimiento penal abierto por presunto delito de odio de la cúpula de Vox Ceuta, tras salir a la luz pública el contenido de las conversaciones de su chat de Whatsapp. Desde el Gobierno creen que la Justicia debe hacer su trabajo y considera que hay tiempo para personarse

Tras conocerse que la Fiscalía de Ceuta remitirá al Juzgado las denuncias interpuestas por Mdyc y la Asociación contra la Islamofobia por presunto delito de odio de la Ccúpula de Vox Ceuta, tras salir a la luz pública el contenido de las conversaciones de su chat de Wattsapp, donde varios miembros, entre ellos diputados de la Ciudad, realizaban manifestaciones contra la convivencia y en contra de la comunidad musulmana de Ceuta, desde Caballas consideran que “es importante que desde nuestra instituciones todas las formaciones democráticas y que verdaderamente apostamos y luchamos por la convivencia, desde la unidad, mostremos nuestro rechazo frontal a los discursos de odio y que fomenten la confrontación, el racismo y la islamofobia, personándonos como acusación en la causa judicial abierta”.

Pese a ello, el Gobierno nulo opina lo mismo. El portavoz del Ejecutivo de Vivas, Alberto Gaitán, ha recordado que “el asunto está judicializado y la debida prudencia aconseja confiar en la acción de la justicia y ahora mismo no es oportuno hacer más comentarios” Además, añade, “iremos viendo como evoluciona el proceso y siempre hay oportunidad de estar en el proceso. La prudencia aconseja que la Justicia siga trabajando”.

En este sentido, Caballas anuncia que en los próximos días, tras recabar los datos pertinentes del proceso penal abierto, se personará también como acusación. “Es fundamental, que en una Ciudad como Ceuta las fuerzas políticas que abogan por la convivencia y el respeto a la pluralidad y diversidad cultural y intensifiquen todos sus esfuerzos por estar en esta lucha y liderar todas las iniciativas encaminadas a erradicar la lacra del odio”.

Por ello, creen en Caballas, no es comprensible que a fecha de hoy el Gobierno de la Ciudad, “que se supone es el gobierno de todos los ceutíes con independencia de su credo”, no solo no ha condenado el contenido infame de las publicaciones que han tenido repercusión internacional, sino que “todavía no se ha pronunciado al respecto”.